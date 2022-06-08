Путіну майже догоджали – Берлін був за нього: посол України у ФРН розніс політику Меркель щодо Росії

Берлін допустив початок Росією найкривавішої з 1945 року війни у Європі - посол України в Німеччині Мельник / Колаж Reuters, УНІАН

ФРН в результаті своєї політики за останні десятиліття допустила ситуацію, за якої РФ змогла розпочати найкривавішу з 1945 року війну у Європі. Російського президента Володимира Путіна майже доглядали, а Берлін завжди його підтримував. Такі заяви є сумними. Німецька держава повинна повністю переосмислити свою політику щодо Росії, щоб зробити грамотні висновки для свого майбутнього. Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Як повідомляє Spiegel, він сказав про те, що в першому інтерв'ю Меркель після свого відходу з посади Федерального канцлера в її словах не було і "натяку на самокритику". Заяви щодо "непогрішності" РФ, а також надто поблажливого ставлення до диктатора Володимира Путіна, дивовижні.

читайте такожКоли Росія напала, ФРН відмовила Україні в зброї і щодо SWIFT: Берлін був упевнений в окупації - посолУ відповідь на небажання Меркель вибачитися за політику свого уряду щодо Росії, Мельник поставив питання про те, як так вийшло, що Росія розпочала найкривавішу з 1945 року війну у Європі. Причому в ситуації глобальної політики ФРН щодо РФ в останні десятиліття.

"Путіна майже доглядали, і Берлін завжди підтримував лідера Кремля. Нинішні заяви Меркель дуже сумні", - сказав посол.

Також Андрій Мельник підкреслив, що Німеччині потрібно провести повноцінну і чесну ревізію своєї політики щодо Росії. Без цього не можна зробити висновки для майбутньої роботи Берліна з Москвою і зупинити російську агресію.

Інтерв'ю Ангели Меркель виданню Spiegel

Німецька політикиня Ангела Меркель, яка майже 16 років була канцлером Німеччини, дала інтерв'ю німецькому виданню Spiegel. Вона розповіла, що глава РФ Путін має намір знищити Євросоюз як "перший щабель до НАТО".

Повномасштабний напад Росії на Україну вона назвала "великою помилкою" і "нападом, якому немає виправдання". Однак своєї провини в ситуації, що склалася, вона не бачить. Меркель визнала, що систему безпеки її уряду створити не вдалося. При цьому вона не знає, чи можна було зробити більше, щоб запобігти великій війні Москви проти Києва.

"Велике горе, що це не вдалося, але я не можу собі дорікнути у тому, що я не намагалася", - підкреслила Ангела Меркель.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Меркель і задався питанням, чому, якщо Меркель розуміла плани Путіна, Німеччина будувала Північний потік-2, а Європа ставала залежною від російських енергоресурсів.

"Якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати "Північний потік-2"? "Я не була наївною", - каже наразі ексканцлерка. Навіщо було підсаджувати Європу на нафтову і газову голку? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?"- підкреслив Подоляк.

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