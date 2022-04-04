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Меркель досі вважає правильним, що Україну не прийняли в НАТО

4 квітня 2022, 14:39

При цьому ексканцлер підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Меркель досі вважає правильним, що Україну не прийняли в НАТО/ УНІАН

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель продовжує вважати правильним рішення не приймати Україну в Північноатлантичний альянс у 2008 році.

Проте при цьому ексканцлер підтримує усі міжнародні зусилля, які інші держави спрямовують на те, щоб зупинити війну в Україні. Про це повідомила прессекретар Меркель у відповідь на запит агентства DPA, пише "РБК-Україна".

"Канцлер Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", – йдеться у відповіді прессекретаря ексканцлера.

Меркель водночас підтримує зусилля держав для зупинки війни РФ проти України. Як зазначила представниця Меркель, ті звірства, які російські окупанти чинили в Бучі та інших українських містах, стають все помітнішими. Тому уряди Німеччини та інших держав повинні спрямовувати свої зусилля на допомогу Києву у його боротьбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлера Німеччини Ангелу Меркель і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу під Києвом, яку Збройні сили України звільнили від окупантів. Як відомо, поки політики не відреагували на таке запрошення.

Раніше американське видання Politico опублікувало статтю під назвою "Корисні ідіоти Путіна в Німеччині", в якій розкритикувало німецьку політичну еліту за ставлення до нинішнього президента РФ Володимира Путіна. У матеріалі йдеться, що протягом останніх 16 років Німеччина вела помилкову політику по відношенню до Росії.

Також раніше видання Bild повідомляло, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО.

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НАТО Ангела Меркель Північноатлантичний альянс новини України
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