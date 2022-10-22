Меркель причетна до розв'язування війни в Україні - міністр юстиції Німеччини

У Німеччини Меркель вважають причетною до розв'язування війни в Україні / Колаж фото ua.depositphotos.com

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель допомогла російському диктатору Володимиру Путіну розв'язати війну проти України. До цього значною мірою призвела її стримана політика навіть після анексії Криму та окупації Донбасу. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Welt.

Він переконаний, що позиція умиротворення агресора не може призвести до позитивного результату. Бушман каже, що нині ситуація в Європі нагадує ту, яка була у 1938 році під час режиму Гітлера.

"Я бачу структурні паралелі в ситуації з політикою безпеки в Європі сьогодні і в 1938 році. Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії... Тоді вважалося, що вся справа в Чехословаччині. Спочатку багато хто вважав, що вся справа в Криму. Або потім в Україні. Але це не так. Тут атаковано всю нашу систему цінностей", – сказав Бушман.

На його думку, Путін сприймав як заклик до агресії поступки та потурання.

"Те, що ми, німці, просували газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні", – додав міністр.

Війна в Україні

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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