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"Нескінченно довга" війна та капітуляція: в ISW розкрили підлу стратегію Путіна

Марія Николишин
29 травня 2025, 10:46
757
Путін сподівається на перемогу у війні на власних умовах.
'Нескінченно довга' війна та капітуляція: в ISW розкрили підлу стратегію Путіна
Путін готовий затягувати війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Путін вірить у здатність вести війну нескінченно довго
  • РФ хоче примусити Україну капітулювати
  • У меморандумі РФ хоче підтвердження трьох країн про невступ України в НАТО

Переговори з країною-агресором Росією не призведуть до завершення війни. Диктатор Володимир Путін вірить у здатність вести бойові дії нескінченно довго, адже мета Кремля - капітуляція України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремлівські чиновники знову чітко наголосили на "корінних причинах" війни та вимогах Росії щодо нейтралітету України 28 травня. ISW продовжує оцінювати, що ці вимоги є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб змусити Захід здати Україну та розірвати альянс безпеки НАТО", - наголошують аналітики.

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У звіті вказується, що господар Кремля намагається здобути нові території та перемоги, щоб примусити Україну капітулювати на нинішніх умовах, аби не втратити більше. Тактичні просування російської армії, на думку Путіна, мають показати готовність воювати у "повзучому режимі нескінченно довго".

ISW додає, що на цих підставах диктатор РФ сподівається на перемогу на власних умовах. Ба більше - він вірить, що цьому не завадять ні дії Заходу, ні мобілізація в України.

"ISW продовжує оцінювати, що українські війська, за підтримки Заходу, можуть спричинити вищі втрати особового складу на полі бою, що може підштовхнути Путіна до прийняття складних рішень та змусити Путіна вступити в добросовісні переговори щодо припинення війни", - зауважили аналітики.

Вони також навели позицію Москви, яка буде озвучена у меморандумі для України. Умови припинення війни - письмові підтвердження трьох країн про невступ України в НАТО, а також захист російськомовних та скасування санкцій проти РФ.

"Очільник Кремля скористається будь-якими тактичними можливостями на полі бою для подальшого просування вглиб України", - підсумували аналітики.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія почне відчувати санкції Заходу приблизно з червня 2026 року, але Україна не хоче так довго воювати.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що слова Володимира Зеленського про можливе завершення війни до червня 2026 року не варто сприймати як точний дедлайн.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін хоче, аби перед підписанням мирної угоди західні партнери України зняли з РФ частину санкцій.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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