Кінець війни до літа 2026 року: у Зеленського розкрили реалістичний сценарій

Слова Зеленського щодо завершення війни до 2026 року не є конкретним дедлайном і передбачає суттєве посилення санкцій проти РФ, зазначив Подоляк.

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Війна може скінчитися будь-якої миті - названо ключову умову / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Подоляк:

Заява Зеленського про завершення війни до 2026 року не є дедлайном

Війна може закінчитись в будь-який момент

Посилення санкцій дасть змогу Росії воювати ще 8-12 місяців

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що слова Володимира Зеленського про можливе завершення війни до червня 2026 року не варто сприймати як точний дедлайн. Президент мав на увазі посилення санкційного тиску, який здатен за рік серйозно підірвати здатність Росії фінансувати війну. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"Це не те, що чіткий там дедлайн, що саме в червні 26-го війна закінчиться. Війна може закінчитись в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня", - пояснив Подоляк.

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За словами Подоляка, йдеться не лише про первинні обмеження, а й про вторинні санкції, зокрема проти держав, які прямо чи опосередковано підтримують РФ фінансово. Окрім того, важливими є санкції, спрямовані на російські енергетичні сектори: нафтовий, газовий та ядерний.

Михайло Подоляк зазначив, що впровадження жорсткіших санкцій може серйозно обмежити здатність Росії фінансувати війну. Зараз основні витрати РФ спрямовані на боєприпаси, ракети, дрони та набір нових військових. Щороку на це витрачається приблизно 150–170 мільярдів євро або доларів, а з урахуванням регіональних бюджетів – до 220 мільярдів. При цьому загальні доходи Росії без додаткових обмежень становлять близько 450–550 мільярдів євро або доларів.

На думку радника ОП, у разі посилення санкцій протягом 8–12 місяців РФ може втратити можливість фінансово підтримувати війну.

Також, за словами Подоляка, президент Зеленський наголошує на необхідності інтенсивніших ударів по російській інфраструктурі, що додатково пришвидшить виснаження її ресурсної бази.

"Тобто президент говорить, що як мінімум можемо очікувати, якщо сьогодні все ж таки буде консенсусне рішення щодо тиску на Росію, то як мінімум можемо очікувати, що є дедлайн рік, наприклад, з точки зору фінансування війни. Але ще раз підкреслюю - це не конкретний термін. Це означає, що якщо тільки жорсткі санкції ввести, то тоді Росія буде обнулена з фінансової точки зору", - додав Подоляк.

Об'єднання санкцій та інших форм тиску, вважає він, може суттєво змінити хід війни.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зауважив, що світова спільнота та Україна вже понад тиждень чекають від Росії конкретних пропозицій щодо припинення війни, однак Кремль замість нових ініціатив знову повторює ультимативні вимоги.

Тим часом вночі 28 травня українські військові завдали серії результативних ударів по стратегічно важливих об'єктах російського ВПК, зокрема по підприємствах "Кронштадт", "Радуга", "Ангстрем" і Дмитрівському хімкомбінату. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував переговорний процес, заявивши, що нібито триває робота російської та української сторін над погодженням умов тимчасового припинення вогню.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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