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"Дуже сподіваємося": Зеленський назвав можливі терміни завершення війни

Анна Ярославська
28 травня 2025, 11:49
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З літа 2026-го року російська економіка буде сильно відчувати вплив санкцій.
Володимир Зеленський, ВДУ
Володимир Зеленський назвав можливі терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Офіс президента

Головні тези:

  • Війна в Україні може закінчитися до червня 2026 року
  • Росія, ймовірно, відчує вплив санкцій

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що 2026 року війна вже закінчиться. Таку заяву він озвучив на зустрічі з журналістами 27 травня.

"Безумовно, ми розуміємо аналіз уже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже", - сказав глава держави.

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Зеленський сподівається, що економіка Росії відчуватиме сильну дію санкцій, але для цього треба сильні кроки щодо тиску на РФ, передає УНІАН.

"При цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "русскіх" буде. Уже від тих, що ухвалені. І вважаємо, що саме з того моменту, десь із літа 2026-го року, їхня економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона здебільшого тіньова", - сказав він.

Водночас, за його словами, складно аналіз робити щодо того, що в Росії перебуває в тіні та скільки в неї запасів, щоб вести війну.

"Я не думаю, що нам усім відомі всі деталі. Але це буде. Ми вважаємо, що найголовніший виклик - це зростаючий ВПК. Те, що ми бачимо. Ми бачимо, що він не зможе зростати наступного року, він буде зменшуватися. І буде зменшуватися постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", - додав Зеленський.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти Росії - останні новини

Як пише Politico, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо глави РФ Володимира Путіна вичерпується. Серед іншого Трамп розчарований байдужістю російського диктатора до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання. При цьому глава Білого дому ще не визначився у своїх подальших діях.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває зростаюче розчарування через атаки глави Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Трамп також не виключив можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним? Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав із ним, але він спрямовує ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.

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