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Білорусь готується до маневрів: ДПСУ оцінює ризик наступу північного сусіда

Руслан Іваненко
30 квітня 2025, 22:24
229
Навчання в Білорусі можуть стати прикриттям для агресії Росії на території України
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Військові маневри Росії в Білорусі / Колаж: Главред, фото: Главред

Читайте в матеріалі:

  • Як російські навчання можуть вплинути на безпеку України
  • Що Зеленський має на увазі, говорячи про загрозу з Білорусі

Президент України попередив про потенційну загрозу від літніх навчань російських військ у Білорусі. Однак наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою та без змін.

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Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Суспільне. Студія", слова президента Зеленського щодо військових навчань цього літа в Білорусі мають під собою серйозні підстави. Він зазначив, що ці навчання можуть становити загрозу для України, зокрема через можливе залучення російських підрозділів.

"Якщо російські підрозділи перебуватимуть на території Білорусі, то ризик можливого вторгнення, дестабілізації чи інших дій, що можуть впливати на нашу безпеку, значно зростає", — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Росія цього літа може готувати нові дії на території Білорусі, використовуючи військові навчання як прикриття.

"Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", — зазначив президент.

Заяви Лукашенка - останні новини

Як повідомляв Главред, після ініціативи України і США щодо 30-денного перемир'я Кремль і Мінськ опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі Путіна і Лукашенка. Диктатори звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях" і заявили, що альянс нібито провокує ризик збройного конфлікту між ядерними державами.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відновлення діалогу між Росією і США не повинно викликати оптимізму у прихильників режиму в Білорусі. За його словами, Вашингтон може спробувати "посварити" Москву і Пекін.

Крім цього, МЗС України назвало так звані президентські вибори в Білорусі фарсом і підтримало оцінки ЄС щодо їхніх результатів. У заяві МЗС зазначено, що вибори відбувалися в умовах політичних репресій, відсутності альтернативних кандидатів і повного контролю влади.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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