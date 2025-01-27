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"Це фарс": у МЗС осадили Лукашенка і "розмазали" вибори президента в Білорусі

Олексій Тесля
27 січня 2025, 22:49
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Результат так званих президентських виборів у Білорусі був заздалегідь відомий, кажуть у МЗС.
Лукашенко
У МЗС відреагували на фарс із "виборами" в Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook/UkraineMFA

Важливо:

  • Вибори президента в Білорусі були фарсом
  • Білоруський народ ще п'ять років буде заручником однієї людини

Так звані президентські вибори в Білорусі були фарсом, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Українські дипломати долучилося до оцінок Служби зовнішніх зв'язків ЄС щодо результатів цього "дійства", висловивши підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, йдеться в заяві, поширеній пресслужбою МЗС України.

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У МЗС зазначають, що результат так званих президентських виборів у Білорусі "був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії. "Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини".

"Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю та політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними. Це фарс", - ідеться в заяві.

Водночас підкреслюється, що Міністерство закордонних справ України "повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зв'язків ЄС щодо результатів цього "дійства" і висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності".

МЗС також зазначає, що білоруський народ "заслуговує на краще майбутнє, аніж ще п'ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім'ї європейських народів, до якої вони історично належать, а й створює загрози безпеці для сусідніх країн і європейського регіону загалом".

"Переконані, що демократична і суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде чинником довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України", - резюмує українське зовнішньополітичне відомство.

Вибори в Білорусі - останні новини за темою

Як писав Главред, у Білорусі відбулися так звані президентські вибори, участь у яких знову взяв самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко зазначив, що Білорусь поступово повинна готувати нове покоління до керівництва країною. Відповідаючи на запитання, кого він бачить своїм наступником, Лукашенко наголосив, що не має на увазі власних дітей. За його словами, майбутні президенти - це нинішні губернатори, нинішні міністри, вищі посадові особи.

Раніше Лукашенко заявив, що у 2025 році "буде якась розв'язка українського конфлікту". Водночас, як передають білоруські ЗМІ, за його словами, не йдеться про закінчення війни цього року. Лукашенко переконаний, що конфлікти між країною-агресором Росією та Україною триватимуть і далі.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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