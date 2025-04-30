Загрозливий напрямок: у ДПСУ сказали, що відбувається на кордоні із Білоруссю

В РФ знову анонсували спільні із Білоруссю навчання.

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Ситуація на кордоні із Білоруссю / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Головне із заяви речника ДПСУ:

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна

Цей напрямок залишається загрозливим

ЗСУ знатимуть, якщо відбудеться переміщення російських підрозділів у Білорусь

Якщо війська країни-агресора Росії почнуть переміщатися на територію Білорусі, ДПСУ отримає про це інформацію. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, на цей момент ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, як і не змінюється ситуація, яка наразі є вглиб території Білорусі.

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"Проте цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використати його повторно. Тепер у безпосередній близькості до кордону якогось ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, наші підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують", - наголосив він.

Демченко також додав, що на цей момент російських підрозділів на території Білорусі, які б становили загрозу Україні в тій кількості, яка б могла до цього призвести, немає.

"Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій", - підкреслив спікер ДПСУ.

Він також зауважив, що росіяни знову анонсують спільні навчання.

"Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це будемо знати", - підсумував Демченко.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця заявили, що підрозділи армії країни-агресора РФ намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на кількох напрямках фронту, однак зазнали невдачі.

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомляється, що Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку, про що свідчать геолокаційні кадри. Зокрема, ЗСУ просунулися вздовж вулиці Центральної в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька).

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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