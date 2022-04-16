Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідка

Війська України завдали нових нищівних ударів по російських окупантах / Скріншот Аеророзвідка в Facebook

Збройні cили України продовжують бити російських окупантів на своїй землі. Військові за допомогою повітряної розвідки виявили декілька точок, де ховалися загарбники, і завдали по них прицільних ударів.

Як повідомляється на сторінці Aerorozvidka в соціальній мережі Facebook, українські війська провели нові успішні маневри з ліквідації російських окупаційних позицій.

Зокрема, завдяки розвідці з повітря, були обчислені точки місцезнаходження російських військ, після чого по них були нанесені удари.

"Артилерія за допомогою аеророзвідки відпрацювала по російських окупантах", - підкреслюється в підписі до відео.

читайте такожБійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській області Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська ефективно працюють проти російської авіації та вже її "закошмарили". Відтепер окупанти змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки.

Війна Росії проти України

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів, що під час боїв на Донбасі практично знищена 136-та окрема мотострілецька бригада з Дагестану. Частини особового складу більше немає, інша частина отримала важкі поранення і втратила боєздатність.

У Київській області місцевий житель здійснив героїчний вчинок - він сам ліквідував 12 окупантів. Перебуваючи в одній з найгарячіших точок регіону, він протистояв ворогові за допомогою спортивної та мисливської зброї. Також він знищив екіпаж ворожого БТР, що проривався до Києва. При цьому герой також вивів з небезпечної зони 23 людини, серед яких 9 дітей.

На сході країни зусиллями Збройних сил України було знищено колону російських окупаційних військ. Ліквідовано 22 військових РФ і декілька одиниць військової техніки.

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