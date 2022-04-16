УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідка

16 квітня 2022, 15:55

Українські війська завдали точних ударів по декількох точках розташування російських загарбників.

false
Війська України завдали нових нищівних ударів по російських окупантах / Скріншот Аеророзвідка в Facebook

Збройні cили України продовжують бити російських окупантів на своїй землі. Військові за допомогою повітряної розвідки виявили декілька точок, де ховалися загарбники, і завдали по них прицільних ударів.

Як повідомляється на сторінці Aerorozvidka в соціальній мережі Facebook, українські війська провели нові успішні маневри з ліквідації російських окупаційних позицій.

Зокрема, завдяки розвідці з повітря, були обчислені точки місцезнаходження російських військ, після чого по них були нанесені удари.

"Артилерія за допомогою аеророзвідки відпрацювала по російських окупантах", - підкреслюється в підписі до відео.

читайте такожБійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіРаніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська ефективно працюють проти російської авіації та вже її "закошмарили". Відтепер окупанти змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки.

Війна Росії проти України

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів, що під час боїв на Донбасі практично знищена 136-та окрема мотострілецька бригада з Дагестану. Частини особового складу більше немає, інша частина отримала важкі поранення і втратила боєздатність.

У Київській області місцевий житель здійснив героїчний вчинок - він сам ліквідував 12 окупантів. Перебуваючи в одній з найгарячіших точок регіону, він протистояв ворогові за допомогою спортивної та мисливської зброї. Також він знищив екіпаж ворожого БТР, що проривався до Києва. При цьому герой також вивів з небезпечної зони 23 людини, серед яких 9 дітей.

На сході країни зусиллями Збройних сил України було знищено колону російських окупаційних військ. Ліквідовано 22 військових РФ і декілька одиниць військової техніки.

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ російські війська новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під КиєвомВорожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під Києвом Дзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - АрестовичДзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - Арестович Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання МедведчукаЗеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання Медведчука З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиЗ кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижити Понти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" РосіїПонти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" Росії
Підтримайте Главред

Останні новини

16:20

Нептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера Москва

16:13

Смачний хліб без випічки на Великдень 2022 з секретною начинкою: неймовірно простий рецептВідео

16:12

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

15:55

Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідкаВідео

15:48

Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

Реклама
15:45

Неймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєшВідео

15:26

Примирення замість засудження зла: чому бункерному діду досі вдається лякати ЗахідПогляд

15:26

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

15:02

"Я одну професію змінила на нових 16": Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя

14:42

Головна роль для крейсера Москва в захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФВідео

14:27

Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

14:21

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

14:17

Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

13:52

Мобілізують наркоманів, дідів і повій: "друга армія світу" поповнилася елітними кадрамиВідео

13:52

Війна в Україні триватиме три роки, і це за оптимістичного сценарію – Андрій Ілларіонов

13:50

Гороскоп Таро на травень 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

13:28

Війська РФ готуються до прориву на Донбасі: атака очікується після припинення дощів - ГайдайВідео

13:23

"Буча. Не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську розігнали мітинг на підтримку УкраїниВідео

13:11

Україні доводиться розгрібати наслідки нерішучості ЗаходуПогляд

12:34

Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні - The Washington Post

Реклама
12:00

Укрзалізниця за 50 днів війни евакуювала 3 724 198 людей – Тимошенко

12:00

Гороскоп на завтра, 17 квітня 2022: Ракам - здійснення бажань, Левам – плітки, Скорпіонам - гроші

11:59

У німецькому уряді пояснили, чому постачання важкої зброї Україні не залучить ФРН в війну

11:32

Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю

11:18

Європа досі не усвідомила, що стоїть за крок від третьої світової війниПогляд

11:11

Росія не буде збивати супутники Starlink: "спеціальна операція" проти Маска виявилася фейкомВідео

10:57

Окупанти завдали ударів по Львівщині: українська ППО збила чотири путінські крилаті ракети

10:56

В ООН розповіли, як у Маріуполі окупанти людей морять голодом

10:53

"Немає взагалі ніяких шансів не опинитися в Гаазі": терорист Гіркін пророкує незавидну долю Путіну

10:37

Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновано птахофабрику

10:15

Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатра

10:09

Вже є три підвали, де катують українців: Арестович пояснив, чи загрожує Херсонщині доля БучіВідео

09:52

Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло

09:20

РФ знову вдарила ракетами по Україні - вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під ПолтавоюВідео

09:17

Захоплення Маріуполя і друга атака на Київ: генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня

09:17

Росія, йдучи по стопах СРСР, зробить все для свого програшуПогляд

08:45

9-річна українка продає свої іграшки, щоб купити тепловізор для ЗСУ

08:33

Російським військовим довелося звертатися до психіатрів після війни в Україні - журналіст

07:53

Потрібно евакуюватися: яким містам загрожують ракетні та авіаційні удари – гороскоп для УкраїниВідео

07:43

Лукашенко, Путін і Соловйов розсмішили Ектора Хіменеса-Браво: "ця відмазка не пройде"Відео

Реклама
07:20

"Росія може залишитися без армії": Жданов назвав єдиний спосіб зупинити ПутінаВідео

07:14

Принцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild

06:37

На 51-у добу Росія програла війну, питання - в оформленні поразки, - АрестовичВідео

06:28

Чому Росії соромно зізнатися, що її "Москву" спалили "Нептуном"Погляд

06:27

Знищення крейсера Москва зламало головну печатку путінського режиму - АрестовичВідео

05:40

День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніВідео

05:33

Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав приблизні цифри

05:30

Провал планів Росії і новий удар ЗСУ: генерал розкрив тактику Путіна щодо УкраїниВідео

04:55

Чим замінити миючий засіб в домашніх умовах: поради експертів

04:10

Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти