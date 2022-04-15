Сам знищив 12 окупантів та екіпаж БТР: житель Київщини героїчно виступив проти ворога

У Міноборони розповіли про героїзм місцевого жителя Київщини/ Reuters

На Київщині в одному з населених пунктів місцевий житель сам із власної зброї ліквідував 12 російських окупантів, які патрулювали поблизу храму УПЦ МП. Крім цього, він знищив екіпаж ворожого бронетранспортера, який проривався на Київ.

Чоловік перебував в одному з найгарячіших міст області, при цьому, ризикуючи власним життям, вирішив протистояти ворогу. Про героїчні вчинки місцевого жителя розповіли у розвідці Міноборони України.

"Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів декілька вилазок у тилу ворога. Як результат – ліквідовано 12 військовослужбовців противника, які були залучені до бойового патрулювання та охорони поблизу місцевого храму УПЦ МП, що використовувався як опорний пункт та склад медикаментів і пального", – йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що чоловік із позивним "Вовк" також надавав українським розвідникам точну інформацію про дислокацію ворога на окупованій території.

Крім цього, він допомагав евакуюватися цивільному населенню, зокрема дітям. З небезпечної зони йому вдалося вивести 23 людини, серед яких було дев’ятеро дітей.

Раніше повідомлялося, що під час тимчасової окупації російські солдати вбили 33-річного жителя Київської області Олега Ткачука, який допомагав місцевим жителям. Зокрема, він встиг врятувати вагітну жінку, а його самого катували і розстріляли.

Також повідомлялося, що два брати з Гостомеля стали на захист України після пережитих звірств. Тимур і Максим з сім’ями не встигли евакуюватися з селища. Коли ж їм все таки вдалося виїхати до Києва, хлопці пішли в територіальний центр комплектування, щоб взяти в руки зброю і приєднатися до лав захисників.

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