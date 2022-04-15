На Донбасі російська 136 бригада несе величезні втрати: повністю знищена вся батарея САУ

Війна в Україні / генштаб ЗСУ

Українські війська на Донбасі практично знищили 136-ту окрему мотострілецьку бригаду з Дагестану.

Як пише журналіст Роман Цимбалюк, вся артилерія виведена з ладу, а особовий склад не боєздатний.

Наші воїни повністю знищили самохідну артилерійську батарею окупантів (САУ - ред).

"Частина особового складу окупаційної бригади знищена. Інша частина важко поранена, через що бригада стала небоєздатною", - йдеться в повідомленні.

Також зазнала втрат і рота снайперів. Щонайменше 6 окупантів загинули, ще 15 отримали поранення, а 2 вважають зниклими безвісти, тому що вони вже 8 днів не виходять на зв'язок.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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