На Донбасі російська 136 бригада несе величезні втрати: повністю знищена вся батарея САУ

Щонайменше 6 окупантів загинули, ще 15 отримали поранення.
Українські війська на Донбасі практично знищили 136-ту окрему мотострілецьку бригаду з Дагестану.
Як пише журналіст Роман Цимбалюк, вся артилерія виведена з ладу, а особовий склад не боєздатний.
Наші воїни повністю знищили самохідну артилерійську батарею окупантів (САУ - ред).
"Частина особового складу окупаційної бригади знищена. Інша частина важко поранена, через що бригада стала небоєздатною", - йдеться в повідомленні.
Також зазнала втрат і рота снайперів. Щонайменше 6 окупантів загинули, ще 15 отримали поранення, а 2 вважають зниклими безвісти, тому що вони вже 8 днів не виходять на зв'язок.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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