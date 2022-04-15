ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів: армія Путіна несе втрати

Розгромлена російська техніка / Полтавська ОДА

Сьогодні, 15 квітня, українські військові відбили одну атаку російських окупантів на сході держави і завдали їм чималих втрат.

"15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки", – йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Під час боїв українські військові знищили:

22 членів особового складу,

1 танк,

1 артилерійську систему,

1 АТ,

2 безпілотника,

1 одиницю спецтехніки.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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