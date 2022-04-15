ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів: армія Путіна несе втрати

Артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу окупантів.
Сьогодні, 15 квітня, українські військові відбили одну атаку російських окупантів на сході держави і завдали їм чималих втрат.
"15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки", – йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Під час боїв українські військові знищили:
- 22 членів особового складу,
- 1 танк,
- 1 артилерійську систему,
- 1 АТ,
- 2 безпілотника,
- 1 одиницю спецтехніки.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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