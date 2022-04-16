ЗСУ вже закошмарили російську авіацію - Зеленський

Зеленський подякував кожному нашому захиснику і захисниці за величезну роботу.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один – прискорення миру.
Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.
"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова - російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - заявив Володимир Зеленський.
Він подякував кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці за цю величезну роботу.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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