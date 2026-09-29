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Дроновий терор України триватиме: яке місто стане мішенню

Анна Ярославська
29 вересня 2026, 11:00
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Вночі на базу в Цимбулово доставили 90 реактивних БПЛА.
Напад на Київ 28 вересня - наслідки
Загроза дронових ударів по столиці найближчим часом зросте / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Росія перекинула 90 реактивних БПЛА у Цимбулово в Орловській області
  • Новий пусковий майданчик розташований за 160–180 км від України
  • Аналітики вважають головною мішенню майбутніх атак Київ

Дронові атаки на Україну з боку російської армії триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог здійснив доставку 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

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Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.

"Судячи з усього, терор столиці триватиме", - зазначили на каналі.

РФ розширила базу реактивних дронів

Видання The Telegraph писало про те, що країна-агресор Росія перетворила пустуючі сільськогосподарські угіддя біля села Цимбулово в Орловській області на укомплектований полігон для запуску реактивних безпілотників по Україні - супутникові знімки зафіксували там 16 пускових установок і понад сотню готових до застосування дронів. Об’єкт фактично став центром російської кампанії із застосування реактивних ударних БПЛА.

На полігоні аналітики виявили й значну кількість сонячних панелей - вони мають забезпечити безперебійну роботу об’єкта навіть у разі відключення електроенергії.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ накопичує ракети для нового удару - Bloomberg

В останні тижні Росія змінила характер повітряних атак на Україну: кількість застосовуваних балістичних ракет помітно зменшилася, тоді як використання реактивних безпілотників, навпаки, збільшилося.

Як повідомляє Bloomberg, така динаміка може свідчити про прагнення Москви зберегти частину найпотужніших ракет для можливих масштабних атак у зимовий період.

Балістичні ракети становлять серйозну загрозу для української інфраструктури завдяки високій швидкості та значній руйнівній силі.

Повітряні атаки РФ - новини

Як писав Главред, вісім осіб отримали поранення в результаті російських ударів по Одеській області в ніч на 29 вересня. Вогонь охопив житлові будинки, виробниче підприємство та притулок для тварин.

У ніч на 29 вересня країна-агресор Росія завдала чергового балістичного удару по Києву. Також вночі столицю атакували реактивними дронами. Зафіксовано пошкодження будівель у трьох районах столиці.

Вдень 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. У результаті атаки в центрі столиці було зафіксовано падіння БПЛА на будівлю Національної академії наук України.

Заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін постраждав у результаті російського удару по будівлі Академії наук у Києві. Його особиста помічниця Наталія, за попередніми даними, загинула.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

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