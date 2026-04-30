32 'прильоти': росіяни атакували Україну купою Шахедів та ракетою

Що відомо:
- РФ запустила 206 дронів для ударів по Україні
- Ворог запустив дрони з 7 напрямків
Російські окупанти атакували Україну ударними дронами та балістичною ракетою. Ворог запустив безпілотники різних типів з багатьох напрямків. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запустив балістичну ракету з Ростовської області. Крім того Україна була атакована 206 дронами. Окупанти запустили безпілотники з таких напрямків:
- Курськ,
- Брянськ,
- Шаталово,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське.
Наші захисники збили чи подавили 172 дрони на півночі, півдні, заході та сході країни. Однак були зафіксовані влучання 32 ударних дронів на 22 локаціях. Ще на 9 локаціях відбулося падіння збитих дронів чи уламків.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в ніч на 29 квітня російська окупаційна армія також атакувала Харків дронами. Зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.
28 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю безпілотниками. В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. В Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.
Вночі 27 квітня Одеса та область зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред