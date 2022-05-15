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Телефонуйте рідним: у Луганській області знову запрацював мобільний зв'язок

15 травня 2022, 23:30

Проблеми зі зв'язком досить часто зустрічаються в східних регіонах України, де йдуть важкі бої з російськими окупантами.

мобільний телефон_мобилка_связь
мобільний телефон_мобілка_зв'язок / 1zoom.ru

У Луганській області після тривалої відсутності мобільний зв'язок, у неділю, 15 травня, її нарешті знову відновили. Тепер жителі області можуть зв'язатися зі своїми близькими, повідомляє в Facebook голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Гайдай прокоментував відновлення зв'язку досить небагатослівно і не став розкривати додаткові подробиці.

"Телефонуйте родичам", - лаконічно зазначив голова ОВА.

Проблеми зі зв'язком досить часто зустрічаються в східних регіонах України, де йдуть важкі бої з російськими окупантами. Складнощі виникають саме через те, що окупанти не підпускають фахівців до пошкодженого обладнання операторів.

Війна Росії проти України

У військах РФ у другій половині квітня оголосили про початок другої фази своєї, мовляв," спеціальної військової операції " проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що в рамках наступної хвилі наступу росіяни мають намір захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор у вже окупований у 2014 році Крим.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня війська України можуть піти в масштабний наступ на позиції російських окупантів. За його словами, до кінця травня-початку червня ЗСУ повинні отримати важке озброєння від Заходу. Україна очікує, коли поставки дозволять перейти до реалізації мети.

Радник глави МВС Віктор Андрусів сказав, що Росія не може реалізувати свої плани по оточенню військ України. У районі Херсонщини наступ окупантів заглох, а на півночі Харківщини українська армія може перекрити їм тили. Згідно з його прогнозом, росіяни вже через 10 днів можуть припинити активний наступ на фронті і перейти до так званої "повзучої окупації".

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