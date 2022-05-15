У НАТО зізналися, чи будуть й надалі надавати військову допомогу Україні

Анналена Бербок розповіла про допомогу Україні / Reuters

Країни НАТО надаватимуть Україні військову допомогу стільки, скільки вона потребуватиме для самооборони, повідомила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу в Берліні в неділю, 15 травня, повідомляє DW.

За словами Бербок, міністри "дуже детально і відкрито" проаналізували розвиток подій у війні Росії проти України, а також обговорили, що можуть зробити "в подальші тижні і місяці", аби допомогти людям в Україні.

"Ми єдині в тому, що не маємо права послаблювати - і не будемо послаблювати - наші національні зусилля - насамперед у військовій підтримці", - підкреслила глава МЗС ФРН.

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"Ми всі усвідомлюємо, що ця війна не закінчиться так швидко", - додала вона.

Війна Росії проти України

У військах РФ у другій половині квітня оголосили про початок другої фази своєї, мовляв," спеціальної військової операції " проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що в рамках наступної хвилі наступу росіяни мають намір захопити всі райони Донбасу, південні регіони України і створити коридор у вже окупований у 2014 році Крим.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня війська України можуть піти в масштабний наступ на позиції російських окупантів. За його словами, до кінця травня-початку червня ЗСУ повинні отримати важке озброєння від Заходу. Україна очікує, коли поставки дозволять перейти до реалізації мети.

Радник глави МВС Віктор Андрусів сказав, що Росія не може реалізувати свої плани по оточенню військ України. У районі Херсонщини наступ окупантів заглох, а на півночі Харківщини українська армія може перекрити їм тили. Згідно з його прогнозом, росіяни вже через 10 днів можуть припинити активний наступ на фронті і перейти до так званої "повзучої окупації".

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