Звірства у Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителів

Викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителів/ УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила імена 10 російських окупантів, причетність яких до звірств в Україні підтвердило слідство. І поки в РФ присвоюють почесні звання бригадам нелюдів, які причетні до військових злочинів, українські правоохоронці присвоїли уже першим десяти військовим злочинцям заслужені "звання" підозрюваних, наголошує Венедіктова.

Вона нагадала, що 64-ту окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ російських збройних сил Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Раніше була доведена причетність до звірств в Україні окупантів саме з цієї бригади.

"Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу – за воєнні злочини, – це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне – спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", – зазначила Венедіктова.

Генпрокурор назвала прізвища десяти військовослужбовців згаданої 64-ї бригади ЗС РФ, яким прокурори Бучанської окружної прокуратури оголосили підозру:

молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв,

рядовий Григорій Наришкін,

рядовий Василь Князєв,

єфрейтор Семен Мальцев,

рядовий Сергій Пєскарьов,

рядовий Альберт Раднаєв,

єфрейтор Михайло Кашина,

єфрейтор Андрій Бізяєв,

єфрейтор Дмитро Сергієнко,

сержант Нікіта Акімов.

Як зазначила Венедіктова, слідство у короткі терміни встановило, що саме ці особи під час окупації Бучі знущалися над мирними мешканцями і вбивали їх.

"Під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку", – розповіла генпрокурор.

Ці ж російські окупанти також грабували місцеве населення, забираючи у них особисті речі та побутову техніку.

Нагадаємо, розслідувачі Conflict Intelligence Teamview раніше з'ясували, що найбільш звірячими вчинками щодо мирних українців відзначилися російські десантники із Пскова і Костроми, а не з Кавказу. Ситуація з жорстоким поводженням з цивільним населенням залежала від регіонів і від того, чи знаходиться населений пункт в тилу чи ні, як давно він знаходиться в тилу або на лінії фронту, зазначили в CIT.

Також повідомлялося, що в РФ звання полковника було присвоєно командиру 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Азатбеку Омурбекову, бійці якої брали участь у масових вбивствах і грабежах мирних жителів Бучі Київської області.

Як відомо, бійці Збройних сил України знищили танковий підрозділ 64-ї бригади російських окупантів, які чинили звірства в Бучі.

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