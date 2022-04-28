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Звірства у Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителів

28 квітня 2022, 17:02

Українська прокуратура оприлюднила фото і особисті дані російських окупантів, які катували, ґвалтували і вбивали українців на Київщині.

Буча
Викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителів/ УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила імена 10 російських окупантів, причетність яких до звірств в Україні підтвердило слідство. І поки в РФ присвоюють почесні звання бригадам нелюдів, які причетні до військових злочинів, українські правоохоронці присвоїли уже першим десяти військовим злочинцям заслужені "звання" підозрюваних, наголошує Венедіктова.

Вона нагадала, що 64-ту окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ російських збройних сил Путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Раніше була доведена причетність до звірств в Україні окупантів саме з цієї бригади.

"Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу – за воєнні злочини, – це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне – спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", – зазначила Венедіктова.

Генпрокурор назвала прізвища десяти військовослужбовців згаданої 64-ї бригади ЗС РФ, яким прокурори Бучанської окружної прокуратури оголосили підозру:

  • молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв,
  • рядовий Григорій Наришкін,
  • рядовий Василь Князєв,
  • єфрейтор Семен Мальцев,
  • рядовий Сергій Пєскарьов,
  • рядовий Альберт Раднаєв,
  • єфрейтор Михайло Кашина,
  • єфрейтор Андрій Бізяєв,
  • єфрейтор Дмитро Сергієнко,
  • сержант Нікіта Акімов.

Як зазначила Венедіктова, слідство у короткі терміни встановило, що саме ці особи під час окупації Бучі знущалися над мирними мешканцями і вбивали їх.

"Під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку", – розповіла генпрокурор.

Ці ж російські окупанти також грабували місцеве населення, забираючи у них особисті речі та побутову техніку.

  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова
  • Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі
    Прокуратура оголосила підозру 10 окупантам за звірства в Бучі Facebook Ірина Венедіктова

Нагадаємо, розслідувачі Conflict Intelligence Teamview раніше з'ясували, що найбільш звірячими вчинками щодо мирних українців відзначилися російські десантники із Пскова і Костроми, а не з Кавказу. Ситуація з жорстоким поводженням з цивільним населенням залежала від регіонів і від того, чи знаходиться населений пункт в тилу чи ні, як давно він знаходиться в тилу або на лінії фронту, зазначили в CIT.

Також повідомлялося, що в РФ звання полковника було присвоєно командиру 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Азатбеку Омурбекову, бійці якої брали участь у масових вбивствах і грабежах мирних жителів Бучі Київської області.

Як відомо, бійці Збройних сил України знищили танковий підрозділ 64-ї бригади російських окупантів, які чинили звірства в Бучі.

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