Помста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерів

Знищена техніка окупантів РФ / t.me/Katimsya

Бійці Збройних сил України знищили танковий підрозділ 64-ї бригади російських окупантів.

Як розповів журналіст Петро Шуклінов, орки саме з цієї бригади займалися звірствами в Бучі Київської області.

Він також опублікував фото зі знищеною бронетехнікою російських окупантів.

"64 бригада з Росії. Була в Бучі. Ґвалтувала і вбивала дітей і жінок", - підкреслив журналіст.

Шуклінов уточнив, що підрозділ орків знищили бійці зі складу 93 ОМБР "Холодний Яр".

"Багато росіян знищено на сході", - додав він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

читайте такожНародний месник з Київщини: партизан "Зелений" віджав у орків Урал з БК і перегнав ЗСУ

Читайте ще: