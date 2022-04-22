Помста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерів

Підрозділ орків знищили бійці зі складу 93 ОМБР "Холодний Яр".
Бійці Збройних сил України знищили танковий підрозділ 64-ї бригади російських окупантів.
Як розповів журналіст Петро Шуклінов, орки саме з цієї бригади займалися звірствами в Бучі Київської області.
Він також опублікував фото зі знищеною бронетехнікою російських окупантів.
"64 бригада з Росії. Була в Бучі. Ґвалтувала і вбивала дітей і жінок", - підкреслив журналіст.
Шуклінов уточнив, що підрозділ орків знищили бійці зі складу 93 ОМБР "Холодний Яр".
"Багато росіян знищено на сході", - додав він.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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