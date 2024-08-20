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ЗСУ просунулись вперед на Курщині: в ISW заявили про захоплення нових територій

Юлія Закрепа
20 серпня 2024, 08:39
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Аналітики розкрили, що українські сили просунулися у Вишневці, що на південний захід від Короневого.
ЗСУ просунулись вперед на Курщині: в ISW заявили про захоплення нових територій
ЗСУ просунулись вперед на Курщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили продовжили просування в Курській області РФ на тлі триваючих боїв по всій лінії українського наступу в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня, показують, що українські сили просунулися у Вишневці, що на південний захід від Короневого та за 14 км від міжнародного кордону, передає ISW.

Міністерство оборони Росії заявило, що російська авіація та артилерія завдали удару по українських силах, які діяли поблизу Вишневки, побіжно визнаючи, що українські сили просунулися в цьому районі.

відео дня

Відомий російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, стверджував, що українські війська також просувалися в межах Руського Поріччя, на схід від Агронома і на схід від Спального.

Міноборони РФ стверджувало, що російські сили відбили українські диверсії та спроби розвідки на південь від Скрилевки та Шептухова (обидва на північний схід від Коренево та за 22 км від міжнародного кордону), а інші російські джерела стверджували, що бої тривали поблизу Коренево, Ольговки, західної Суджі та Мартинівки. Російські мілблогери також стверджували, що сутички тривають уздовж міжнародного кордону біля Тьоткіно.

Знищення мостів у Курській області

Російські блогери стверджували, що українські війська завдали авіаудару, який зруйнував міст через річку Сейм у Карижі - третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області. Проте ISW ще не спостерігав доказів удару по мосту поблизу Карижа. На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 і 18 серпня, українські удари відповідно зруйнували міст через річку Сейм у Глушковому та пошкодили міст через річку Сейм у Званному.

ЗСУ просунулись вперед на Курщині: в ISW заявили про захоплення нових територій
Карта боїв на Курщині / карта: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області. Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області та завдала удару по другому, що розташований неподалік. ЗСУ порушили маршрути постачання РФ. Українські удари ще більше ускладнять спроби Москви поповнити свої сили.

РФ перекинула до Курщини 5 тис. російських військових з України. російські війська посеред тижня в період з 6 по 13 серпня перекинули на Курщину "кілька" неповних бригад загальною чисельністю 5000 осіб, які перед цим воювали на території України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють майже 100 населених пунктів у Курській області. Загалом Україна контролює вже понад 1250 квадратних кілометрів у Курській області. Ця операція стала найбільшою інвестицією України, для процесу звільнення українців і українок із полону.

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