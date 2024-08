ЗСУ просунулись вперед на Курщині: в ISW заявили про захоплення нових територій

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили продовжили просування в Курській області РФ на тлі триваючих боїв по всій лінії українського наступу в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня, показують, що українські сили просунулися у Вишневці, що на південний захід від Короневого та за 14 км від міжнародного кордону, передає ISW.

Міністерство оборони Росії заявило, що російська авіація та артилерія завдали удару по українських силах, які діяли поблизу Вишневки, побіжно визнаючи, що українські сили просунулися в цьому районі.

Відомий російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, стверджував, що українські війська також просувалися в межах Руського Поріччя, на схід від Агронома і на схід від Спального.

Міноборони РФ стверджувало, що російські сили відбили українські диверсії та спроби розвідки на південь від Скрилевки та Шептухова (обидва на північний схід від Коренево та за 22 км від міжнародного кордону), а інші російські джерела стверджували, що бої тривали поблизу Коренево, Ольговки, західної Суджі та Мартинівки. Російські мілблогери також стверджували, що сутички тривають уздовж міжнародного кордону біля Тьоткіно.

Російські блогери стверджували, що українські війська завдали авіаудару, який зруйнував міст через річку Сейм у Карижі - третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області. Проте ISW ще не спостерігав доказів удару по мосту поблизу Карижа. На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 і 18 серпня, українські удари відповідно зруйнували міст через річку Сейм у Глушковому та пошкодили міст через річку Сейм у Званному.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.