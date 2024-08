РФ перекинула до Курщини 5 тис. російських військових з України: деталі

Країна-агресорка Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових, щоб відбити вторгнення Збройних сил України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони припустили, що, ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території країни-агресорки Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Видання The Wall Street Journal 17 серпня з посиланням на джерело повідомляло, що російські війська посеред тижня в період з 6 по 13 серпня перекинули на Курщину "кілька" неповних бригад загальною чисельністю 5000 осіб, які перед цим воювали на території України.

Крім цього, аналітики повідомили, що станом на 15 серпня до Курщини також прибули підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.