РФ перекинула до Курщини 5 тис. російських військових з України: деталі

Під час наступних етапів боїв на Курщині російським військовим доведеться збільшувати свою чисельність і свої матеріальні засоби у цьому районі.

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РФ перекинула до Курщини 5 тис. російських військових з України/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових, щоб відбити вторгнення Збройних сил України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони припустили, що, ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території країни-агресорки Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Видання The Wall Street Journal 17 серпня з посиланням на джерело повідомляло, що російські війська посеред тижня в період з 6 по 13 серпня перекинули на Курщину "кілька" неповних бригад загальною чисельністю 5000 осіб, які перед цим воювали на території України.

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Крім цього, аналітики повідомили, що станом на 15 серпня до Курщини також прибули підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу).

"Звіт WSJ про 5000 російських військовослужбовців частково збігається з повідомленням про те, що станом на 11 серпня російські сили передислокували до лінії фронту в Курській області до 11 батальйонів", – зазначили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції. Операція українських військових на Курщині стала ганьбою для російських окупантів, які втратили на фронті в Україні багато техніки та особового складу.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися в Курській області й увійшли у кілька населених пунктів. Захисники України рухаються вперед під час операції на Курщині, їм вдалося увійти до кількох населених пунктів.

Також раніше американський сенатор Марк Келлі заявив, що операція на Курщині може змінити хід війни. Перед тим, як Україна почала операцію в Курській області, війна значною мірою перебувала в глухому куті.

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