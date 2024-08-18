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ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області: в AP розкрили неочікуваний сценарій

Юлія Закрепа
18 серпня 2024, 19:42
288
Руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ.
ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області: в AP розкрили неочікуваний сценарій
Україна перерізала ключові мости в Курській області / колаж: Главред, фото: росЗМІ, Telegram

Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії та завдала удару по другому, що розташований неподалік. Цим ЗСУ порушили російські маршрути постачання та, можливо, сигналізуючи про те, що війська України планують окопатися та залишитися в регіоні.

Видання Associated Press пише, що російські прокремлівські військові блогери визнали, що руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ, які протистоять Силам оборони в Курській області. Втім, Москва все ще може використовувати понтони та менші мости в області. Командувач Повітряних сил України підполковник Микола Олещук у п'ятницю опублікував відео удару української авіації, який зруйнував міст.

Крім того, за словами командувача Повітряних сил України Миколи Олещука та губернатора російського регіону Олексія Смирнова, менш ніж через два дні українські війська вдарили по другому мосту в Росії.

відео дня

Станом на ранок 18 серпня офіційних повідомлень про те, де саме стався другий напад на міст, не було. Російські Telegram-канали заявили про руйнування другого мосту через Сейм у селі Званному.

Як повідомляє російський проєкт Mash, в результаті атак залишився лише один неушкоджений міст. Українські удари ще більше ускладнять спроби Москви поповнити свої сили в Курську та евакуювати мирних жителів.

Київ замовчує щодо запланованих масштабів і цілей свого блискавичного просування у Росії. Операція застала Кремль зненацька, а десятки сіл і сотні полонених потрапили в українські руки.

Українці врізалися вглиб Курської області в кількох напрямках, не зустрічаючи опору. Але удари по мостах, очевидно спрямовані на те, щоб зупинити російський контрнаступ у Курську, можуть означати, що Київ має намір влаштувати плацдарм у регіоні - або принаймні це сигнал Москві, що він планує це зробити.

Що відомо про The Associated Press?

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Аналітики кажуть, що хоча Україна могла б спробувати закріпити свої успіхи в Росії, це був би ризикований маневр, враховуючи обмежені ресурси Києва, оскільки лінії постачання, що простягаються вглиб Курська, були б вразливими для російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня закликав союзників Києва зняти обмеження, що залишилися на використання західної зброї для ударів по цілях у Росії.

"Вкрай важливо, щоб наші партнери усунули бар’єри, які заважають нам послабити позиції Росії у спосіб, якого вимагає ця війна… Відвага наших воїнів і стійкість наших бойових бригад компенсують відсутність суттєвих рішень з боку наших партнерів", - зазначив Зеленський.

Що за місто Курськ?

Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія.

З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

Нагадаємо, що аналітики ISW розкрили деталі, як ЗСУ прорвались вперед на Курщині та знищили мости. За даними джерел РФ, атаки військових ЗСУ із реактивних систем залпового вогню HIMARS зруйнували мости у Глушковому і Званному на південний схід від Кореневого.

Авіація ЗСУ підірвала важливий міст на Курщині. Російські Telegram-канали писали, що знищено міст у селі Зване. Відомо, що через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.

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