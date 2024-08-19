ЗСУ контролюють майже 100 населених пунктів у Курській області - Зеленський

Президент назвав операцію в Курській області найбільшою інвестицією у процес звільнення українців з російського полону.

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ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Українські військові продовжують свій наступ на Курську область. Захисникам вже вдалося взяти під свій контроль 92 населені пункти. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

Бійці ЗСУ взяли під свій контроль вже 92 населених пункта. Загалом Україна контролює вже понад 1250 квадратних кілометрів у Курській області.

"Загалом, ця операція стала найбільшою нашою інвестицією. Процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію", - сказав Зеленський. відео дня

Дивіться відео про операцію ЗСУ в Курській області:

ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти / фото: скріншот

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові досягають поставлених цілей у Курській області. Станом на ранок, зазначив президент Володимир Зеленський, бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими військовими.

За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися до Ольгівки Курської області.

Відомо, що станом на 18 серпня Росія перекинула з лінії фронту в Україні в Курську область угруповання від 5 тисяч російських військових. Ймовірно, під час наступних етапів бойових дій на території Росії російській армії потрібно буде збільшувати живу силу і матеріальні засоби в цьому районі.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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