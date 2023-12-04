Було приблизно 5 вибухів: деталі удару безпілотників по нафтобазі в Луганську

Ціллю атаки стала нафтобаза на териіторії тимчасово окупованого Росією Луганська. Спроби російських окупантів збити безпілотники виявились невдалими.

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Деталі удару безпілотниками по Луганську/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 4 грудня в тимчасово окупованому Луганську відбулася атака на нафтобазу, що призвела до загоряння одного з резервуарів та виникнення потужної пожежі. Цю інформацію розповсюджують російські Telegram-канали, які стверджують, що атаку вчинили дрони-камікадзе, але при цьому нібито немає повідомлень про постраждалих.

Традиційно провину за цей інцидент поклали на Збройні Сили України. За інформацією пропагандистів, дрони вразили об'єкт щонайменше двічі.

У коментарях під відповідними дописами в соцмережах місцеві жителі повідомили, що "спалахнуло поблизу АЗС на вулиці Лутугинській, перед залізничним переїздом".

відео дня

Дивіться відео про потужну "бавовну" в Луганську:

Згідно з даними Google-карт, саме на тій території розташована нафтобаза. Як вказує LIGA.net, мешканці Луганська в ході обговорень у відповідних чатах стверджували, що в період між 22:15 та 23:30 чули приблизно п'ять вибухів.

Також у той час з'явилися аудіозаписи, на яких чутні постріли та автоматні черги, ймовірно, була спроба окупантів збити безпілотники.

"Бавовна" в Луганську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в тимчасово окупованому Луганську 8 листопада загинув колишній керівник "народної міліції" так званої "ЛНР" та "депутат народної ради ЛНР" Михайло Філіпоненко.

17 жовтня стало відомо про перше застосування американських ракет ATACMS. За даними BBC, ціллю ударів стали аеродроми в тимчасово окупованому Луганську та Бердянську.

В результаті ракетних ударів Збройних сил України за допомогою ракет ATACMS по аеродромах, що перебувають під контролем російських окупантів у захопленому Бердянську та Луганську, було знищено 7 вертольотів Ка-52 та два вертольоти Мі-8. Крім того, 15 вертольотів (8 Ка-52 та 7 Мі-8) зазнали пошкоджень.

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