Розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську

Експерти допускають, що для удару по аеродрому ЗСУ могли застосувати й не ATACMS.

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"Спалити" вертольоти ВКС РФ могла й вторинна детонація / Фото: twitter.com/Tatarigami_UA, скріншот

Щонайменше п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Як зауважує Defense Express, проаналізувавши опубліковані у Twitter OSINT-аналітиками супутникові зображення, на знімках помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, також зафіксовано сліди витоку паливно-мастильних матеріалів.

"Ступінь пошкодження кожного оцінити важко через те, що уражаючими елементами касетних ATACMS є доволі мініатюрні M74 діаметром 6 см та вагою 600 грамів кожний. Але те, що удар завдавався 17 жовтня, а на знімку від 18 жовтня всі вертольоти залишились на місцях - навряд вони у льотному стані", - пояснюють експерти. відео дня

На одному зі знімків увагу експертів привернув й кратер на майданчику, який, на їхню думку, може мати інше походження.

"В теорії під час удару там міг знаходиться споряджений до вильоту гелікоптер. Його ураження викликало детонацію боєкомлпекта. Або там знаходились самі авіаційні боєприпаси, вибух яких і спричинив появу кратера", - пояснюють аналітики.

Однак експерти не виключать, що для удару по авіабазі РФ в окупованому Луганську українські війська могли застосувати або ATACMS у парі з іншими засобами ураження, або інші засоби ураження.

OSINT-дослідники стверджують, що тільки на цій базі було уражено 5 вертольотів і ще близько 10 - в окупованому Бердянську.

"Тобто загалом про близько півтора десятка уражених машин, частина з яких може бути відновлена", - йдеться у публікації.

Хоча, зазначають експерти, залишається питання часу на ремонт та його доцільності за результатом дефектування, що може їх перевести у категорію знищені.

Удари ATACMS по аеродромах та наслідки

Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS.

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. Унаслідок ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.

Невдовзі з'явилися супутникові знімки, на яких видно пошкодження на аеродромі в Бердянську. Зокрема, помітно пошкодження злітної смуги.

ЗСУ очікують зменшення інтенсивності авіаударів по позиціях українських військових на Таврійському напрямку після таких атак. Адже у окупантів після "бавовни" на аеродромах побільшало "плече" пересування їхньої авіації.

"Ми не скажемо, що ми впоралися на 100% з цією проблемою, але зараз підліт вертольотів, літаків росіянам буде обходитися дорожче, "плече" пересування буде більше. Якщо не в короткостроковій, то десь в середньостроковій або в дальній перспективі ми очікуємо трошки зменшення авіаударів", - пояснив спікер військ "Таврії" Олександр Штупун.

Відтепер росіян застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 з відстані, щоб не залітати в зону ураження української протиповітряної оборони.

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