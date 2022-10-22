Жителі Києва взимку можуть на якийсь час залишитися без опалення: у Кличка назвали терміни

Київ взимку може залишатися без опалення на декілька днів - КМДА/ Колаж Reuters, УНІАН

Взимку в багатоквартирних будинках Києва по декілька днів може бути відсутнім опалення. Причина - обстріли критичної інфраструктури з боку держави-агресорки Росії. Влада працює з метою забезпечення теплопостачання, враховуючи подібні сценарії. Про це заявив заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

В інтерв'ю Економічній правді він розповів про те, що не можна виключати сценарій, за якого жителі Києва взимку на декілька днів можуть залишитися без опалення. Російський агресор оголосив полювання на об'єкти критичної інфраструктури і руйнує енергооб'єкти.

"Така ймовірність є. Вона пов'язана не з дефіцитом газу або технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює за нашими інфраструктурними об'єктами, руйнує енергетичні об'єкти. Ми повинні це розуміти і усвідомлювати", - пояснив ситуацію Пантелєєв.

Крім того, він додав, що київська влада працює над підготовкою до опалювального сезону в столиці, враховуючи подібні сценарії.

"Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося", - зазначив чиновник.

Також Петро Пантелєєв підкреслив, що мережа централізованого опалення в Києві реально може бути виведена з ладу через удари з боку Росії ракетами або ударними дронами.

Відключення світла в Україні

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше сказав про те, що Україна опинилася в критичній ситуації. Росія завдає ударів по об'єктах інфраструктури, внаслідок чого потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання.

В Укренерго 21 жовтня повідомили, що українці прислухалися до закликів скоротити споживання електроенергії, але не у всіх областях. Зокрема, з 7:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00 люди продовжили споживати електроенергію на максимальному рівні. Через це на українців очікують обмеження на постачання електрики.

Росія 22 жовтня завдала ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок цього в Укренерго оголосили про відключення світла в 10 регіонах країни – в Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Дивіться відео ТСН - у Києві та 3 областях розпочали вимушені відключення світла

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