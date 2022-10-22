На Київ, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжчину і ще 6 регіонів чекає відключення світла

У 10 регіонах України 22 жовтня відключатимуть світло через наслідки ракетних обстрілів РФ / ua.depositphotos.com

Унаслідок атаки країни-агресорки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України в Києві, Київський, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 22 жовтня впроваджуються обмеження енергопостачання. Заходи вживаються для того, щоб знизити навантаження на мережі і уникнути аварій.

Як повідомили в пресслужбі Укренерго, наслідки ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України 22 жовтня, співставні, або навіть перевищують масштаби пошкоджень, зафіксованих 10-12 жовтня.

"Сьогодні, 22 жовтня, рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - зазначили в компанії.

У зв'язку з обставинами в Києві та деяких областях впроваджуються обмеження енергопостачання.

У яких регіонах відключатимуть світло 22 жовтня

Київ;

Київська область;

Чернігівська область;

Житомирська область;

Сумська область;

Харківська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Кіровоградська область.

У компанії уточнили, що такі заходи є вимушеними – потрібно знизити навантаження на електромережі.

"Обмеження споживачів необхідні, щоб знизити навантаження на мережі і уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", - зазначено в повідомленні.

Крім того, українців закликали знизити споживання електроенергії протягом дня. Зокрема, слід менше використовувати електроенергію в пікові години навантаження - з 6 до 11 ранку, а також з 17:00 до 23:00.

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим фахівцям можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - підкреслили в Укренерго.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - зазначив чиновник.

21 жовтня в Укренерго заявили, що українці прислухалися до прохань економити споживання електроенергії під час пікового навантаження на енергетичні мережі, але не у всіх регіонах. Як сказали в компанії, з 7 до 11:00 ранку та з 17 до 23:00 спостерігається максимальне споживання енергії. У зв'язку з такою ситуацією на українців очікують обмеження на постачання електроенергії.

Вранці, 22 жовтня, країна-окупант РФ завдала ракетних ударів по містах України. Місто Хмельницький залишилося без світла. Зафіксовані проблеми з електропостачанням в деяких районах Одеської, Кіровоградської, Луцької, Сумської та Рівненської областей.

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