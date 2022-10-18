У Зеленського закликали готуватися до відключень світла, води та опалення по всій Україні

В Україні можуть відключати світло, воду і тепло - Тимошенко / Колаж УНІАН, Вікіпедія, Офіс президента

Ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Не виключено, що може статися і відключення теплопостачання. В Житомирі вже немає води та електрики через руйнування одного з об'єктів. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що через ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні може статися відключення електроенергії та води.

Крім того, може бути відключено і тепло.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - пояснив ситуацію Тимошенко.

Також він додав, що в результаті атаки Росії, яка сталася у вівторок, 18 жовтня, постраждали об'єкти енергоінфраструктури. На Житомирщині немає води і світла.

"Перш за все, в Житомирській області один з об'єктів зруйновано", - підкреслив Кирило Тимошенко.

Ракетні удари Росії по Україні 18 жовтня

Країна-агресорка РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по низці міст України - Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці зникло світло.

Президент України Володимир Зеленський вранці 18 жовтня опублікував коментар щодо ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський опублікував відео з Миколаєва, де російські окупанти вночі завдали удару з С-300 по двоповерховому житловому місту в центрі міста. Загинула людина.

Дивіться відео ТСН – в Україні напружена ситуація з електропостачанням

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