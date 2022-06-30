Найгірша зима: мешканці Маріуполя взимку залишаться без опалення - мерія

У Маріуполі не буде опалення - мерія / колаж УНІАН / Азов

У Маріуполі не вдасться відновити централізоване опалення через неможливість реконструкції котелень або підключення газу, йдеться в заяві радника мера міста Петра Андрющенка.

"Підключення газопостачання навіть у приватні будинки не буде. За винятком частини Лівобережного району наближеного до с. виноградного і частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться підключитися до газотранспортних систем Маріупольського району (велике питання). Централізованої поставки дров не буде", - пише він.

За його словами, маріупольцям готують приміщення шкіл і дитячих садків (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерхові ліжка і обігрів тепловими гарматами. Гаряче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі не на вулиці облаштовувати не планують.

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"На маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста", - констатує Андрющенко.

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Нагадаємо, поблизу окупованого росіянами Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ. Як зазначив представник Одеської ОВВА Сергій Братчук, ворожий катер зробив "жест доброї волі".

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше зазначав, що війна не закінчиться швидко, але Україна має шанс повернути всі свої території. За його словами, вторгнення Росії в Україну можна було зупинити шляхом переговорів тільки на початку. Однак після звірств окупантів в Бучі, Ірпені та інших населених пунктах була пройдена точка неповернення, і вже ніякі переговори не можуть завершити цю війну.

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