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"Змушені застосовувати обмеження": Укренерго попередило про нові відключення світла

21 октября 2022, 23:05

Обмеження не поширюються на зарядні пристрої мобільних телефонів.

Віялові відключення, світло
В Україні продовжаться відключення світла / Колаж Фото УНІАН

Українцям доведеться ще якийсь час посидіти без світла. Ситуація в енергосистемі України ще не стабілізувалася повністю. У зв'язку з цим поки що обмеження на електроенергію триватимуть. Про це заявили в Укренерго.

"Дорогі українці, ви нас почули, спасибі. Наші диспетчери бачать більш економне енергоспоживання в багатьох регіонах, але не у всіх. На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще будемо просити вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження", – йдеться в повідомленні.

Максимальне споживання електроенергії спостерігається з 7:00 до 11:00, а також з 17: 00 до 23: 00. Хоча б в цей час людей просять не включати одночасно відразу кілька приладів і прислухатися до поради "одна лампа плюс один прилад одночасно".

"Ми бачимо, що люди нас почули, але частково – вчора, 20 жовтня, більшість поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало зростати. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були змушені застосувати примусові відключення в Центральному та північному регіонах. Тому ми просимо всіх ще раз уважно поставитися до наших прохань", - кажуть у компанії.

відключення світла
В Україні продовжаться відключення світла / Укренерго

Варто відзначити, що ніякі обмеження не поширюються на зарядні пристрої телефонів.

"Вони не споживають багато, а бути на зв'язку зараз дійсно важливо", - зазначили в Укренерго.

У компанії акцентують на тому, що відновлення пошкодженої мережі і збалансування енергосистеми відбудеться набагато швидше, якщо люди будуть ставитися до споживання економніше.

Де відключать світло

Список сайтів операторів по регіонах:

Ракетні удари Росії по Україні 18 жовтня

Країна-агресор РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по ряду міст України-Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці зникло світло.

Президент України Володимир Зеленський вранці 18 жовтня опублікував коментар щодо ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський опублікував відео з Миколаєва, де російські окупанти вночі завдали удару з С-300 по двоповерховому житловому місту в центрі міста. Загинула людина.

Інші новини:

війна в Україні свет вторгнення Росії відключення
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