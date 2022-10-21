"Змушені застосовувати обмеження": Укренерго попередило про нові відключення світла

Обмеження не поширюються на зарядні пристрої мобільних телефонів.
Українцям доведеться ще якийсь час посидіти без світла. Ситуація в енергосистемі України ще не стабілізувалася повністю. У зв'язку з цим поки що обмеження на електроенергію триватимуть. Про це заявили в Укренерго.
"Дорогі українці, ви нас почули, спасибі. Наші диспетчери бачать більш економне енергоспоживання в багатьох регіонах, але не у всіх. На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще будемо просити вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження", – йдеться в повідомленні.
Максимальне споживання електроенергії спостерігається з 7:00 до 11:00, а також з 17: 00 до 23: 00. Хоча б в цей час людей просять не включати одночасно відразу кілька приладів і прислухатися до поради "одна лампа плюс один прилад одночасно".
"Ми бачимо, що люди нас почули, але частково – вчора, 20 жовтня, більшість поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало зростати. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були змушені застосувати примусові відключення в Центральному та північному регіонах. Тому ми просимо всіх ще раз уважно поставитися до наших прохань", - кажуть у компанії.
Варто відзначити, що ніякі обмеження не поширюються на зарядні пристрої телефонів.
"Вони не споживають багато, а бути на зв'язку зараз дійсно важливо", - зазначили в Укренерго.
У компанії акцентують на тому, що відновлення пошкодженої мережі і збалансування енергосистеми відбудеться набагато швидше, якщо люди будуть ставитися до споживання економніше.
Де відключать світло
Список сайтів операторів по регіонах:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ru
- Харків – https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ru
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru
- Запоріжжя – https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький – https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль – https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир – https://www.ztoe.com.ua/
- Суми – https://www.soe.com.ua/
- Черкаси – http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв – https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/ru
Ракетні удари Росії по Україні 18 жовтня
Країна-агресор РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по ряду міст України-Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці зникло світло.
Президент України Володимир Зеленський вранці 18 жовтня опублікував коментар щодо ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський опублікував відео з Миколаєва, де російські окупанти вночі завдали удару з С-300 по двоповерховому житловому місту в центрі міста. Загинула людина.
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