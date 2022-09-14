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В РФ колаборантам, які втекли з України, поставили намети без опалення: пізніше відправлять у Сибір

14 вересня 2022, 12:59

Згодом колаборантів змусять поїхати в Сибір або Владивосток, де приймають "біженців" з України.

лагерь для коллаборантов в РФ
В РФ облаштували наметовий табір для колаборантів, які втекли з Харківської області / росЗМІ

Українські військові своїм потужним контрнаступом на Харківщині змусили колаборантів тікати. Ті вивозили з Україна свої сім'ї та думали, що Росія стане їхнім прихистком. Однак в РФ для них організували табір з наметів, де немає навіть опалення. Про це повідомили місцеві пропагандисти.

Колаборантів, які тікали з Харківської області, розселили по наметах у Бєлгородській області. На фото видно, що люди сидять у наметах у верхньому одязі. Судячи з усього, спати вони будуть також одягнені.

У "спецтаборі" втікачі будуть їсти у спільних столових, але постійно перебувати у таборі вони не зможуть. Згодом їх змусять відправитись у Сибір або Владивосток, де приймають "біженців" з України.

Видео дня

Слід зазначити, що на показових фото, які зробили у таборі росіяни, майже немає людей.

На Харківщині після початку контрнаступу російські окупанти швидко зібрались та втекли посеред ночі. При цьому вони забули про колаборантів, які з ними співпрацювали. "Зрадникам" довелося самостійно тікати в бік РФ.

Нагадаємо, на кордоні з Росією утворились величезні черги. Однак росіяни не пускають колаборантів, яким були видані російські паспорти на території України.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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