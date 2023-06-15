УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Одружився під час війни: у Запорізькій області загинув молодий воїн ЗСУ

Дмитро Відоменко
15 червня 2023, 07:45 оновлено 15 червня, 07:45
53
Захищаючи Україну від ворога на запорізькому напрямку, загинув 26-річний воїн ЗСУ Олег Бохонок родом з Хмельниччини.
Воїн, ВСУ
12 червня 2023 року Олег Бохонок загинув у Запорізькій області / колаж Главред, фото Волочиська міськрада

На Запорізькому напрямку у важких боях з російськими окупантами загинув 26-річний воїн ЗСУ Олег Бохонок. Про втрату повідомляється на сторінці Волочиської міської ради в Facebook.

"З невимовним сумом повідомляємо ще про одного нашого загиблого воїна-земляка - Бохонка Олега Олеговича", - йдеться в пості.

У тексті повідомляється, що Олег Бохонок народився 17 листопада 1996 року в селі Сарнів. Там він закінчив середню школу, а потім отримав спеціальність радіомеханіка в Підволочиському ліцеї.

відео дня

Після навчання Бохонок пройшов строкову службу в Нацгвардії України, а згодом працював у ТОВ "Агробізнес".

Воїн, ЗСУ, Олег
Олег Бохонок одружився минулого року / Facebook

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, Олег з 26 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт. Влітку минулого року чоловік одружився на своїй коханій Ірині.

Але довго разом їм не судилося бути. 12 червня 2023 року він загинув біля села Новоданилівка в Запорізькій області.

У Олега Бохонка, крім дружини, залишилися батько, бабуся, брати і сестри.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, у боях з російськими окупантами загинув захисник України Анатолій Дронь. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

Також у боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

Інші новини:

ЗСУ новини Тернополя війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі: що відомо про нічну атаку РФ

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі: що відомо про нічну атаку РФ

06:52 Україна
"Тікатимуть вже влітку": Світан анонсував розгром окупантів в Бахмуті та Соледарі

"Тікатимуть вже влітку": Світан анонсував розгром окупантів в Бахмуті та Соледарі

23:55 Україна
Європарламент визнав військовим злочином РФ підрив Каховської ГЕС

Європарламент визнав військовим злочином РФ підрив Каховської ГЕС

23:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:45

Одружився під час війни: у Запорізькій області загинув молодий воїн ЗСУ

07:40

Вночі Краснодар не спав: у місті пролунали вибухи

07:05

Головоломка на швидкість: лише одиниці знайдуть зірку серед котів за 7 секунд

06:52

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі: що відомо про нічну атаку РФФото

06:50

У Путіна немає мужності пустити собі кулю в лобПогляд

Аварія на ЗАЕС зробить радіоактивним Донбас і Кубань на 300 років - КошарнаАварія на ЗАЕС зробить радіоактивним Донбас і Кубань на 300 років - Кошарна
06:30

Чому ми неправильно вживаємо слово "відтак": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:27

Який колір волосся омолоджує після 60 років: 6 типів фарбування, що все псують

05:30

Пригожин вийшов за рамки "замовлень Путіна": Піонтковський пояснив його рольВідео

05:00

Мигдалеподібні або круглі: що очі можуть сказати про людину

Реклама
04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 15 червняВідео

03:30

Громадянська війна і палацовий переворот: Фесенко спрогнозував майбутнє РосіїВідео

02:50

"Безхребетне населення": Цимбалюк розкритикував чоловіків, які втікли з України

02:20

Що буде якщо розмовляти з котом: результат вас приємно здивуєВідео

01:35

Експерт розповіла, як росіяни можуть влаштувати аварію на ЗАЕС

14 червня, середа
23:55

"Тікатимуть вже влітку": Світан анонсував розгром окупантів в Бахмуті та Соледарі

23:38

Європарламент визнав військовим злочином РФ підрив Каховської ГЕСВідео

23:10

Після майже 7 років ув'язнення РФ повернула політв'язня Андрія ЗатхеяВідео

22:55

Як зараз виглядає синьошкіра Діва Плавалагуна з фільму "П'ятий елемент"

22:14

ЗСУ успішно контрнаступають, але операція може затягнутися на місяці - Sky NewsВідео

22:10

Ви будете здивовані: 5 несподіваних способів, чим замінити губку на кухні

Реклама
22:02

Завалило камінням і металом: у Краматорську з-під завалів дістали жінкуВідео

21:29

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися з дня на день - ЗМІВідео

20:50

Чоловік розпилив в машині дезодорант і закурив: наслідки були страшні

20:35

Яніна Соколова. Суть скандалу з "порохоскотом" і нареченою Да ВінчіВідеоблоги

20:28

Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тишаВідео

20:14

HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

20:11

Кондратюк розніс Лорак і Повалій: "Усе до одного місця - діти, вбиті українці"Відео

19:41

Роман Цимбалюк. Путін просить воєнкорів почекати: у НАТО скоро закінчаться патрониВідеоблоги

19:30

Експерт назвав "потужним результатом" дій Свириденко і Шурми зростання ВВП на 2,4% під час війни

19:14

Кадиров знайшов свою "праву руку": переконує, що Делімханов живий-здоровий

19:06

Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливиВідео

19:01

Мріяв стати коміком: як Залужний перетворився з "Валєрчика" у мужнього генерала

18:53

Політичні тварини намагаються залишитися у гріПогляд

18:45

Новий удар від Гааги для Путіна: суд почав розслідування підриву Каховської ГЕСВідео

18:26

"Загиблих видно через вікна": на окупованій Херсонщині знаходять тіла людей, які потонулиВідео

18:07

Жадан і Соловій разом звернулися до шанувальників після чуток про роман

17:41

Провчив сім'ю: чоловік приїхав на власні похорони, момент потрапив на відеоВідео

17:30

Гроші будуть литися рікою: 3 знака зодіаку підвищать дохід вже в липніВідео

17:26

Успіхи ЗСУ "зламають" Путіна: генсек НАТО відповів, як контрнаступ вплине на війну

17:19

ЗСУ взяли траси у Бахмута, мають намір оточити війська РФ - командир підрозділуВідео

Реклама
17:12

Російського телеведучого, який потрапив до реанімації, екстрено прооперували

16:39

"Співав українською і це кайф": Барських переклав ще один свій хітВідео

16:36

Україну будуть готові прийняти до НАТО, Київ отримає сигнал - СтолтенбергВідео

16:32

Favbet Foundation передав підрозділу ЗСУ на Донеччині позашляховик Nissan Navara

16:21

Головоломка складніша, ніж здається: скільки людей сховалися на картинці

16:17

Що буде, якщо натирати ноги банановою шкіркою влітку

16:15

"Лижі не їдуть": Камінська заступилася за Барських і влаштувала мовний скандал

16:00

Який макіяж очей старить: 5 "секретних" помилок після 50 років

15:56

Нові пенсії в Україні: кому підвищують виплати з червняВідео

15:56

Запобігти аварії на ЗАЕС можуть лише ЗСУ – КошарнаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти