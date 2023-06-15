Одружився під час війни: у Запорізькій області загинув молодий воїн ЗСУ

Захищаючи Україну від ворога на запорізькому напрямку, загинув 26-річний воїн ЗСУ Олег Бохонок родом з Хмельниччини.

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12 червня 2023 року Олег Бохонок загинув у Запорізькій області / колаж Главред, фото Волочиська міськрада

На Запорізькому напрямку у важких боях з російськими окупантами загинув 26-річний воїн ЗСУ Олег Бохонок. Про втрату повідомляється на сторінці Волочиської міської ради в Facebook.

"З невимовним сумом повідомляємо ще про одного нашого загиблого воїна-земляка - Бохонка Олега Олеговича", - йдеться в пості.

У тексті повідомляється, що Олег Бохонок народився 17 листопада 1996 року в селі Сарнів. Там він закінчив середню школу, а потім отримав спеціальність радіомеханіка в Підволочиському ліцеї.

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Після навчання Бохонок пройшов строкову службу в Нацгвардії України, а згодом працював у ТОВ "Агробізнес".

Олег Бохонок одружився минулого року / Facebook

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, Олег з 26 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт. Влітку минулого року чоловік одружився на своїй коханій Ірині.

Але довго разом їм не судилося бути. 12 червня 2023 року він загинув біля села Новоданилівка в Запорізькій області.

У Олега Бохонка, крім дружини, залишилися батько, бабуся, брати і сестри.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, у боях з російськими окупантами загинув захисник України Анатолій Дронь. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

Також у боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

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