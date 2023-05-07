У Бахмуті загинув американський ветеран Крістофер Кемпбелл - наречений дочки режисера Саніна

Перед переїздом в Україну навесні 2022 року Крістофер Джеймс Кемпбелл покинув навчання в США, продав свої речі, говорив, що відчуває здатність допомогти.

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Крістофера Кемпбелла, який загинув за Україну під Бахмутом, поховали в Києві / Колаж: Главред, фото: facebook.com/OlesSanin, pixabay.com

У боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна.

Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

"Дякую всім, хто вшанував сьогодні пам'ять члена моєї сім'ї, нареченого моєї дочки Іванни Крістофера Джеймса Кемпбелла. Спасибі за вашу глибоку скорботу і вшанування його пам'яті", - написав Санін на своїй сторінці в Facebook 5 травня.

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Крістофер Кемпбелл був ветераном з великим досвідом військової служби - до цього прослужив п'ять років в Іраку і Кувейті.

Після початку бойових дій в Україні, він став на захист цієї країни та бився проти окупантів у спецпідрозділі "Азов". Пізніше він продовжив службу в міжнародному легіоні.

Крім військової служби воїн також був членом волонтерського громадського руху "Вільні".

Представники руху написали у соцмережі: "Його досвід був надзвичайно важливим для нас, адже він був ветераном, який п'ять років служив в Іраку, а потім був у Кувейті. Кріс також допомагав нашому волонтерському руху. Він був хоробрим і рішучим воїном, справжнім другом, людиною з принципами і цінностями. Назавжди в строю!".

Крістофер Кемпбелл був членом волонтерського громадського руху "Вільні" / Фото: facebook.com/vilnivolunteers

За інформацією видання NPR, перед переїздом в Україну навесні 2022 року Крістофер Джеймс Кемпбелл покинув навчання в США, продав свої речі, говорив, що відчуває здатність допомогти. Колеги воїна кажуть, що його досвід дозволяв підтягнути місцевих добровольців і призовників до рівня стандартів НАТО. Крістофер допомагав українцям оволодіти озброєннями, а також зрозуміти військову тактику.

"Крістофер був відомий своєю хоробрістю, рішучістю, непохитними принципами і цінностями, а головне — у нього було добре серце. Згідно з його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов свою любов, за яку віддав своє життя", — написав Олесь Санін.

Церемонія прощання пройшла 5 травня в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Як повідомляв Главред, 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел загинув у битві проти російських окупантів.

"Він вірив у те, за що воювала Україна, і він хотів бути частиною цього протистояння, щоб утримувати це зло, щоб воно не прийшло сюди. І, щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося брати участь в цьому", - сказала мати Віллі.

Також у боях під Бахмутом загинули добровольці з Канади - 27-річний Кайл Портер і 21-річний Коул Зеленко. Вони служили в Інтернаціональному легіоні.

Добровольці з міста Сейнт-Кетрін загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом з групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту поставки в Бахмут.

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