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Кинув і повернувся з-за кордону: під Запоріжжям загинув воїн ЗСУ з Прикарпаття

Дмитро Відоменко
12 червня 2023, 18:59 оновлено 12 червня, 19:00
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У важких боях поблизу Гуляйполя в Запоріжжі загинув захисник України, молодший сержант військової частини А7127 Андрій Бать.
Бать, Свічка
Андрій Бать загинув 11 червня внаслідок обстрілу окупантами / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Facebook

В важких боях з російськими окупантами в районі Гуляйполя (Запорізька область) загинув український боєць, молодший сержант Андрій Бать. Сумна звістка була опублікована на сторінці Рогатинської МТГ (Івано-Франківська область) в соціальній мережі Facebook.

Він був родом із села Верхня Липиця. Бать загинув 11 червня в результаті обстрілу окупантами бойових позицій української армії. Він колись служив інспектором патрульної служби Нацполіціі і ще в 2015 році відправився воювати в АТО. Після закінчення контракту, він поїхав на роботу за кордон. Весь цей час вдома його чекала дружина з новонародженою дитиною.

Коли 24 лютого 2022 року держава-терорист РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Бать повернувся додому і знову вступив до лав ЗСУ.

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Звільняючи землю від окупантів на запорізькому напрямку у складі 102 бригади, чоловік отримав звання "молодший сержант". А 13 березня цього року був нагороджений почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Кинув і повернувся з-за кордону: під Запоріжжям загинув воїн ЗСУ з Прикарпаття
Нагорода Андрія Батя / Facebook

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, у боях з російськими окупантами загинув захисник України Анатолій Дронь. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

Також у боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

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