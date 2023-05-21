У боях за свободу України загинув воїн і волонтер з Буковини

Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

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Анатолій Дронь загинув, захищаючи Україну від російських окупантів / Колаж: Главред, фото: Facebook , pixabay.com

У боях з російськими окупантами загинув захисник України Анатолій Дронь. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ.

Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

Як повідомляє Буковина онлайн, Анатолій був відданим патріотом, який з початку російської агресії активно допомагав українській армії та мирному населенню на сході.

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"Його небайдужість і готовність стояти на захисті рідної землі вразили багатьох, і він став символом справжнього героїзму українського народу", – зазначає видання.

У лавах ЗСУ захисник вирізнявся мужністю та військовою дисципліною, був активним учасником бойових операцій, демонструючи свої професійні навички та відвагу.

Загибель Героя стала великим ударом для його сім'ї та друзів.

"Анатолій залишився в пам'яті всіх, хто знав його, як віддана, небайдужа і сильна людина, готова жертвувати своїм життям заради свободи і безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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