Мужньо відбивали російську атаку: під Бахмутом загинули п'ятеро бійців із полку Калиновського

Під час стрілецького бою російські окупаційні війська вдарили по будівлі, де знаходились бійці, внаслідок чого вона обрушилася.

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Під Бахмутом загинули п'ятеро бійців із полку Калиновського / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, Вікіпедія

У тяжких боях під Бахмутом загинули п'ятеро добровольців із полку Кастуся Калиновського. Під час стрілецького бою російські окупаційні війська вдарили по будівлі, де знаходились бійці.

"Бійці батальйону "Волат" утримували позиції в Бахмуті. Наші хлопці відбивали штурм окупантів та вели стрілецький бій. По будинку, в якому знаходились наші хлопці, відпрацювала стовбурна великокаліберна артилерія ворога. Відбувся обвал будівлі. Частина наших бійців опинилась під завалами", - повідомляє пресслужба полку Калиновського.

Зазначається, що під завалами опинилися чотири бійці. Після цього друга група поїхала евакуювати поранених. Однак у момент евакуації та прикриття відходу групи загинув командир групи.

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"Пізніше було відправлено третю групу для розбору завалів та евакуації тіл загиблих. Під щільним вогнем та артилерійськими обстрілами будівля була повністю зруйнована. Можливості забрати тіла героїв на даний момент немає", - повідомила речниця полку "Чабор".

Полк імені Кастуся Калиновського Полк імені Кастуся Калиновського – білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України, а саме – міста Києва від російського вторгнення в Україну 2022 року під час російсько-української війни. Був сформований з членів тактичної групи "Білорусь", учасників "Білого легіону" та "Молодого фронту", а також інших білорусів, які раніше не входили до цих формувань. До складу формування також входить група добровольців білоруського "Чорного кота". 21 травня того ж року батальйон було реорганізовано в полк, до складу якого увійшли батальйони "Литвин" і "Во́лат". Названо на честь Кастуся Калиновського – одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

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Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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