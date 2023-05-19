Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"

Захисник України перед повномасштабною війною не мав бойового досвіду, але вирішив покинути роботу в Німеччині, щоб боротися з російськими окупантами.

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Загиблий український військовий Юрій Юхимюк/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua

На фронті загинув 25-річнний воїн з Волині Юрій Юхимюк, який воював у батальйоні "Вовки Да Вінчі". Незважаючи на те, що у нього не було армійського досвіду, на початку повномасштабної війни він покинув роботу в Німеччині й повернувся до України, щоб взяти до рук зброю і захищати рідну землю від російських окупантів.

Після проходження навчання боєць був навідником гармати батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади і воював на сході України. Про загибель героя повідомила Боратинська громада у Луцькому районі.

Юрій Юхимюк із позивним "Юхим" був родом із села Гірка Полонка в Луцькому районі Волинської області.

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"17 травня 2023 року при виконанні бойового завдання у м. Часів Яр Донецької області загинув мешканець села Гірка Полонка Юхимюк Юрій Сергійович. Полеглому Герою було 25 років. На початку повномасштабного військового вторгнення Юрій повернувся в Україну з Німеччини, де жив і працював", – йдеться у повідомленні на сторінці громади у Facebook.

Два місяці тому про відвагу цього воїна розповідало Міноборони України. Тоді воїн розповідав, що не має ніякого армійського досвіду, крім вишколів на Волині, які організовували для молоді в Добровольчому українському корпусі. Упродовж останніх 4 років Юрій Юхимюк проживав у Німеччині, де за контрактом працював у місцевого підприємця-аграрія.

"Закінчивши університет, я офіційно поїхав за кордон на роботу, переклав свій диплом німецькою мовою, оформив усі необхідні документи, отримав посвідку на проживання та працював в аграрному секторі на різноманітній сільськогосподарській техніці, яку за ці роки вивчив досконало", – розповідав в інтерв’ю Юрій.

Але коли країна-агресорка Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Юрій одразу вирішив повернутися в рідну країну і стати на її захист.

"24 лютого (2022 року – ред.) я зателефонував своїм друзям, з ким колись проходив вишкіл у ДУК для юнаків, та дізнався, що вони збирають речі та йдуть у військкомат. Я сів у своє авто та поїхав додому – в Україну. Кілька діб я намагався потрапити до місцевої тероборони, але, дізнавшись, що вони стоятимуть на блокпостах навколо селища, відмовився від цієї ідеї", – розповідав раніше Юрій.

Після цього воїн потрапив до лав ДУК "Правий сектор".

Захисник загинув 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що під час жорстоких боїв у Бахмуті загинув американський доброволець – відставний сержант спецназу армії США 45-річний Ніколас Меймер. Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ветеран зізнавався друзям, що зрозумів – його моральний обов'язок − допомогти українцям.

Нагадаємо, на фронті загинув юний 19-річний хокеїст Олександр Колонюк. Він з початку повномасштабної війни країни-агресорки Росії вступив до добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ-1) Білої Церкви. Згодом поповнив лави батальйону "Айдар" Збройних сил України.

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