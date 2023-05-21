Вдова загиблого захисника України народила дочку: дитину назвали на честь батька

Віталій Кіркач-Антоненко вже ніколи не зможе обійняти свою маленьку дочку, але він дуже на неї чекав.

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Віталій Кіркач-Антоненко загинув, коли його дружина Наталя була на третьому місяці вагітності / Колаж: Главред, фото: facebook.com/businka.ua

Дружина загиблого українського захисника Віталія Кіркача-Антоненка Наталя народила доньку. Коли Віталій загинув у боях з російськими окупантами, жінка була на третьому місяці вагітності.

Дівчинка народилася вночі 19 травня. Дитину назвали Віталіною. Про це Наталія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Доньку загиблого захисника назвали Віталіною / Фото: facebook.com/businka.ua

"Будь ласка, всі, хто знає мого чоловіка, Віталія Кіркач-Антоненка, привітайте його з тим, що він став батьком. Хто в Слов'янську, відвідайте його і подаруйте Вітасику квіти", – написала вона.

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Наталя зазначила, що хоча її чоловік вже ніколи не зможе обійняти свою маленьку дочку, він на на неї дуже чекав.

"Ми мріяли разом про цей день, уявляли нашу радість і гордість, коли зможемо взяти на руки нашого первістка", – додала жінка.

Коли Віталій загинув, Наталя була на третьому місяці вагітності / Фото: facebook.com/businka.ua

Наталя та Віталій жили у Слов'янську Донецької області. До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ вони виготовляли у власній студії ексклюзивні прикраси ручної роботи з порцеляни та глини.

Віталій загинув у Луганській області 9 листопада 2022 року.

​ Віталій Кіркач-Антоненко та його дружина Наталя / Фото facebook.com/businka.ua

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув захисник України Анатолій Дронь. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області.

Також у боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

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