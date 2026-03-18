Росія саботує обмін полоненими: експерт розповів, чого боїться Кремль

Окупанти викрадають цивільних у прикордонних районах для подальших обмінів.

Обміни "один до одного" руйнують пропаганду РФ

Головні тези:

Переговори України та РФ триватимуть весь рік

Реальний підсумок переговорів — обміни полоненими

РФ саботує двосторонні обміни, щоб приховати кількість своїх полонених

Переговори між Україною та Росією найближчим часом не приведуть до істотних результатів. Діалог на міжнародних майданчиках триватиме упродовж усього року, однак не дасть відчутних підсумків, окрім обмінів полоненими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

При цьому, за його словами, Росія свідомо саботує двосторонні контакти щодо обміну, оскільки не зацікавлена демонструвати реальну кількість своїх військовополонених.

"Будь-які двосторонні зустрічі та прямі контакти з метою обміну Росія саботує, тому що російська влада не хоче демонструвати, що в України багато російських полонених, яких ми можемо обмінювати у співвідношенні один до одного", – сказав він.

Коваленко підкреслив, що російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих. Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

"Коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо. Якби співвідношення втрат було 1:20 або 1:30, як стверджує російська пропаганда, Україна б уже давно закінчилася", — пояснив експерт.

Експерт додав, що Москва частіше погоджується на обміни у форматі тристоронніх переговорів, наприклад за участю США, де не може повністю ухилитися від домовленостей.

"Росії обміни полоненими невигідні, тому на двосторонньому рівні вони їх саботують. Але коли зустрічі проходять у тристоронньому форматі (наприклад, за участю США), росіяни не можуть відмовитися і демонструють пафос благодійності та гуманізму", – сказав Коваленко.

Також він заявив про нову тактику російських сил у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За його словами, йдеться про проникнення в "сіру зону" та викрадення цивільних осіб, яких згодом можуть використовувати як ресурс для обміну.

На думку експерта, на даний момент саме обміни залишаються єдиним реальним результатом міжнародних переговорів і можливістю повернути українських громадян додому.

Як писав Главред, 5 березня відбувся масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому з російського полону вдалося повернути 200 українських військових. З російського полону повертаються українські військові з різних підрозділів ЗСУ. Серед них — бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових і Повітряних сил. Також додому повернулися представники Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін військовополоненими. У результаті додому з російського полону повернулися 157 українських військових.

Серед звільнених опинився військовий Назар Далецький, якого протягом кількох років вважали загиблим.

Того ж дня стало відомо і про звільнення з полону кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, який провів у неволі майже чотири роки. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу та керівник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

