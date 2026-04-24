"Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитину

Що відомо:
- Україна та РФ провели обмін полоненими
- З російського полону повернули 193 військових
- Звільнений з полону військовий вперше побачить дитину
З російського полону вдалося повернути військового, який жодного разу не бачив свою дитину. Відео з його емоціями вже розлетілось у Мережі.
Дружина військового була вагітною у момент, коли він потрапив у полон. Єдине, про що думав чоловік у перші хвилини на рідній землі, була його дитина.
"Моїй дитині буде три роки. Я нарешті побачу її і потримаю на руках. Дякую всім, хто мав до цього відношення. Ми це зробили - ми повернулись", - сказав чоловік, ледь стримуючи емоції.
Український омбудсман Дмитро Лубінець привітав чоловіка зі звільненням з російського полону.
"Вітаємо вдома. Дякуємо за силу і за те, що вистояли. Ми чекали", - написав Лубінець.
Повне відео зі звільненим з полону військовим можна побачити у нашому телеграм-каналі за посиланням.
Обмін полоненими - останні новини
Як повідомляв Главред, 24 квітня Україна та Росіяни провели новий обмін полоненими. З полону вдалося повернути багато військових 2000 року народження. Вдома тепер перебувають солдати та офіцери, які захищали країну на різних напрямках.
Частина звільнених перебувала у незаконному ув'язнені у Чечні. Наймолодшому захиснику виповнилось всього 24 роки. Він потрапив у полон у 2023 році на Донецькому напрямку. Найстаршому захиснику - 60 років.
11 квітня Україна та Росія здійснили обмін полоненими, у результаті якого українські захисники повернулися додому напередодні Великодня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У межах обміну вдалося звільнити 175 військовослужбовців — рядових, сержантів і офіцерів із ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед них є поранені. Також додому повернулися семеро цивільних.
За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, серед звільнених є 25 офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася включати до обміну.
Про персону: Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
