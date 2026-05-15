'Мама Таня нарешті дочекалася': з полону повернувся азовець Артем Вишняк

Мати захисника роками боролася за повернення свого сина та його побратимів.

Мама вже обняла сина, який був у неволі 4 роки

Серед військових, яких звільнили з полону, є бійці "Азову"

В рамках першого етапу обміну додому повернувся син активістки "мами Тані"

Під час першого етапу обміну "1000 на 1000", що відбувся сьогодні, 15 травня, додому повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", 19 з яких оборонці Маріуполя.

Про це у Facebook повідомив командир "Азову" Денис Прокопенко. За його словами, бійці корпусу повернулися з російської неволі після 4 років у полоні ворога.

Серед азовців, яких вдалося повернути сьогодні був і Артем Вишняк - син активістки, яку багато хто знає як "мама Таня". Про це повідомила Анастасія Єрємєєва.

Згодом про те, що син в Україні написала в Instagram і його мати. Вона підписала фото з сином: "Наш світанок настав".

За інформацією УП, окрім сина стали на захист України і чоловік та рідний брат Тетяни. А після того, як Артем потрапив у полон, його мама 4 роки на постійній основі брала участь в акціях на підтримку військовополонених.

Чому Росія саботує обмін полоненими

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Росія свідомо саботує двосторонні контакти щодо обміну, оскільки не зацікавлена демонструвати реальну кількість своїх військовополонених.

Російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих. Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

Нагадаємо, Главред писав, що 15 травня Україна та країна-агресор Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників: воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Напередодні Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами продовжуються для погодження остаточної конфігурації домовленостей.

Раніше Зеленський повідомляв, що сторони працюють над виконанням домовленостей, які були нещодавно досягнуті. Зокрема, мова тоді йшла про обмін полоненими з РФ у форматі 1000 на 1000.

Про персону: Денис Прокопенко Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.

