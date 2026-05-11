Обмін '1000 на 1000' і зустріч з Путіним: Зеленський розкрив деталі перемовин

Умєров доповів про результати переговорів із Віткоффом та Кушнером.

Зеленський розповів про підготовку масштабного повернення полонених

Ключові тези Зеленського:

Україна передала РФ списки для обміну полоненими

США виступають посередником і беруть участь у координації процесу

Обговорюється формат обміну та можливі переговори лідерів

Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами продовжуються для погодження остаточної конфігурації домовленостей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров доповів про результати зустрічей зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зеленський наголосив, Вашингтон продовжує відігравати роль посередника, зокрема у питанні організації обміну військовополоненими.

"На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", - розповів президент.

Окремо обговорювалися можливі формати майбутніх переговорів на рівні лідерів держав, які могли б сприяти завершенню російсько-української війни.

Також під час перемовин порушували тему міжнародних оборонних ініціатив, зокрема Drone Deals - контрактів на постачання та спільні проєкти у сфері безпілотних технологій. За даними української сторони, до цих програм вже залучено близько 20 країн на різних етапах співпраці.

"Чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що в межах вже реалізованих домовленостей Україна отримує забезпечення енергетичних потреб, зокрема стабільні поставки пального, а також очікує на подальші фінансові надходження. Крім того, Україна готує розширення міжнародної кооперації у сфері безпілотних технологій і планує залучити до Drone Deals ще один регіон світу.

Мирні переговори можуть зсунутися - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка розповів, що у разі відсутності реального прогресу між Києвом і Москвою найближчим часом наступне "вікно можливостей" для мирних переговорів може відкритися після завершення весняно-літньої наступальної кампанії РФ.

За словами експерта, потенційно новий шанс для дипломатії може з’явитися восени, коли активізується міжнародна політична ситуація, зокрема на тлі можливої участі Дональда Трампа у передвиборчих процесах у США.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не відбудеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді переговори, ймовірно, перенесуться вже на весну наступного року", - зазначив Чаленко.

Як повідомляв Главред, 9 травня Путін звинуватив Україну у зриві обміну полоненими. Російський диктатор заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" і не надсилає нових пропозицій.

Президент України Володимир Зеленський 10 травня Україна готується до масштабного обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" . Київ уже передав Росії відповідні списки.

Нагадаємо, 24 квітня Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 193 українські захисники.

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

