Масштабний обмін полоненими з РФ: скільки захисників повернулися додому

Марія Николишин
15 травня 2026, 10:41оновлено 15 травня, 11:32
Це перший етап в рамках обміну "1000 на 1000".
Новий обмін полоненими / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Україна провела обмін полоненими з Росією
  • Додому повернулися 205 українських захисників
  • Більшість з них перебували в російському полоні ще з 2022 року

У п’ятницю, 15 травня, Україна та країна-агресор Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", - наголосив глава держави.

  • Обмін полоненими 15 травня
    Обмін полоненими 15 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/Kyrylo_Budanov_Official, t.me/Koord_shtab
Більшість захисників перебували в неволі 4 роки

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав звільнених українських оборонців з тим, що вони нарешті на волі, на рідній землі.

За його словами, більшість звільнених сьогодні воїнів перебували в неволі 4 роки — це захисники Маріуполя, це солдати та офіцери Сил безпеки та оборони України, які боронили державу на усіх напрямках фронту.

"Поділяю відчуття, які зараз переповнюють рідних та усіх небайдужих українців - наші люди вдома. Любов близьких, які дочекались цього радісного до сліз дня, турбота лікарів та реабілітологів, належна підтримка держави - ми всі разом дбатимемо, аби наші захисники подолали наслідки пережитого в російському полоні", - підкреслив він.

Буданов також подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів за важливу роль у проведенні обміну та додав, що робота над поверненням з неволі усіх українців триває.

Наймолодшому звільненому захиснику лише 21 рік

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, а найстаршому - 62 роки.

Загалом на Батьківщину повернулися українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Повідомляється, що визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

"Готуємо наступні етапи обміну "1000 на 1000" а також триває робота над реалізацією інших попередніх домовленостей. Працюємо над поверненням усіх", - наголосили у Координаційному штабі.

Багато українців повернулися з травмами

Уповноважений Верховної Ради з прав людини омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україні також вдалося повернути оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

За його словами, багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками.

"Є ті Захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що двоє повернутих українців сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років. Крім того, серед повернутих є 5 однофамільців.

"За кожною такою подією стоять місяці очікування, боротьби та невідомості. Російський полон для багатьох українців став місцем жорстоких випробувань, нелюдських умов утримання, психологічного та фізичного тиску. Саме тому повернення наших людей — це не просто подія, а надзвичайно важливий гуманітарний процес і спільна перемога всієї держави", - підсумував він.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами продовжуються для погодження конфігурації домовленостей.

24 квітня під час обміну полоненими в Україну вдалося повернути 193 захисників. Усі ці бійці захищали Україну на різних напрямках. Серед звільнених з полону бійців є поранені та ті, проти кого РФ відкрила кримінальні справи.

11 квітня в рамках обміну вдалося повернути 175 рядових, сержантів та офіцерів. Вони захищали Україну у складі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України. Також повернути додому вдалося 7 цивільних.

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

