Жданов пояснив, чи зітхне Миколаїв вільніше після звільнення ЗСУ Херсона / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Після того, як українські війська звільнили Херсон, російським окупантам стане набагато складніше тероризувати Миколаїв. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Не зовсім [Миколаїв тепер зітхне вільніше ‒Главред], ракети ж долітатимуть. Миколаїв до цього жив, як Харків. Згадайте, яка була ситуація в Харкові, коли до нього діставала російська артилерія. Харків просто горів. День і ніч були обстріли, обстріли, обстріли тепер в Миколаєві буде тихіше. Залишаються тепер тільки російські ракети і дрони-камікадзе. Тепер це все переміщається на Херсон", ‒ сказав він.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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