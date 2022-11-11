УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України практично встановила контроль над Херсоном - Міноборони

11 листопада 2022, 17:52

У Міністерстві оборони просять дочекатися заяв щодо Херсона від президента Володимира Зеленського та Генерального штабу Збройних сил України.

ВСУ, Херсонська область
ЗСУ взяли під контроль майже весь Херсон-Міноборони / Колаж 10-та гірничо-штурмова бригада

Сили оборони України майже повністю контролюють Херсон, який раніше перебував під окупацією Росії. Міністерство оборони просить українців дочекатися заяв верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського та Генерального штабу.

Як повідомляє BBC, радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Київ "майже повністю контролює" Херсон.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр просить українців дочекатися заяв Зеленського та Генштабу.

"Пам'ятайте, що офіційно підтверджувати і офіційно заявляти про події на фронті можуть Верховний головнокомандувач (президент), Міноборони і Генштаб. Просимо дочекатися офіційної інформації та офіційного підтвердження", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Крім того, заступниця голови Міноборони попросила журналістів дочекатися дозволу командувача на роботу на деокупованих територіях на Херсонському напрямку.

"Прохання не випереджати військових - це небезпечно для життя!"- підкреслила Ганна Маляр.

ВСУ увійшли до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до захопленого Росією Херсона. У місті з'явилися державні прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали бійців ЗСУ. В Оперативному командуванні Південь сказали, що у Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили - Україна повертає контроль над Херсоном, а армія вже в місті.

Війська РФ попередили про те, що шляхи, які вони збиралися використовувати для виходу з Херсона, під вогневим контролем ЗСУ. Кращий вихід для окупантів - здатися в полон.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Херсонській області, на правобережжі, заблоковані тисячі військових. Їм не вдалося вчасно втекти і тепер окупанти перебувають під ударом ЗСУ.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона Міноборони України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:56

Який манікюр зробити на Новий рік 2023: 5 чудових ідей для гарного настрою

18:43

Війська РФ встигли втекти від ЗСУ з правобережжя Херсонської області – АрестовичВідео

18:43

Гороскоп на завтра 12 листопада: Козерогам - успіх у справах, Близнюкам - образи

18:10

"Здали Херсон, здадуть і Москву": фанатка "русского мира" розкритикувала втечу росіян із ХерсонаВідео

18:02

Кому пощастить у 2023 році: які 3 речі потрібно зробити, щоб кишені лопнули від грошейВідео

Реклама
17:52

Армія України практично встановила контроль над Херсоном - МіноборониВідео

17:33

Прикмети на 12 листопада: що потрібно зробити, щоб залучити успіхВідео

17:32

Всі ахнуть від захвату: рецепт швидкого рулету на Новий рік 2023Відео

17:19

Дугін запропонував забити Путіна камінням

17:11

Набирали воду з Дніпра: у Херсоні немає світла, води та продуктів - журналістВідео

17:02

РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити "без попередніх умов"Відео

16:58

Путін в день здачі Херсона поспілкувався з Африкою і задумався про історію оборони МосквиВідео

16:48

Однією загадкою менше: для чого в коктейль ставлять 2 трубочкиВідео

16:45

Скільки потрібно тримати градусник: Як правильно користуватися термометромВідео

16:27

"Соромно бути росіянином": у Росії почався скандал через втечу окупантів з ХерсонаВідео

16:26

"Воно без статі і національності": Кіркоров брудно образив Пугчову в особі всіх втікачів з РФ

16:21

Херсонці зустрілися з українськими військовими у центрі міста: усі плачуть від щастяВідео

16:10

Поранені кадирівці не доїхали додому: ЗСУ влучно відпрацювали по російському Мі-8 - ЗМІ

16:03

Пугачова поділилася емоціями після концерту російської співачки

15:57

Україна повертає Херсон: ЗСУ в місті, військам РФ слід негайно здаватися - ГУРВідео

Реклама
15:56

Полковник у відставці розповів, чи зміняться перспективи переговорів з РФ після битви за ХерсонВідео

15:36

Битва за Херсон тільки починаєтьсяПогляд

15:34

Зеленський терміново провів Ставку щодо ситуації на ХерсонщиніВідео

15:28

"Йде військова робота, важка і потужна": у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у ХерсоніВідео

15:24

"Мені неприємно все, що відбулося": Дантес емоційно оцінив роман Дорофєєвої і КацурінаВідео

15:20

Маша Єфросиніна розповіла, що допомагає тримати психіку під час війниВідео

15:19

ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантівВідео

15:12

Wellboy та MO3GI Entertainment оголосили про співпрацю

15:02

Медведєв марно спробував вгамувати росіян, розлючених поразкою в ХерсоніВідео

14:54

"Вони можуть завести нас у пастку": Ільницький про складність контрнаступу на ХерсонщиніВідео

14:44

Тисячі військових РФ заблоковані: Арестович прогнозує потужні результати ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:28

"Протитанкові гниди": актор з "Кварталу 95" висміяв фейки Кремля про українських "бойових комарів"Відео

14:02

Нардеп Лещенко знову холостяк: діджейка Настя похвалилася наступним бойфрендом

13:56

"Іншого шляху немає": полковник у відставці розповів, чи доведеться ЗСУ добивати ворога у Москві

13:54

ЗСУ зайшли до Херсона - нардеп

13:50

Маша Єфросиніна назвала опальну зірку, яка задонатила на благодійність найбільшеВідео

13:25

Як зробити обігрівач зі свічки та керамічних горщиків: покрокова інструкція та відеоВідео

13:09

"Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу": Пєсков спробував зняти з Путіна провину за Херсонський провал

12:50

Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ броньований автомобіль

12:48

Путін відмовився виступати на G20 навіть онлайн: у Кремлі озвучили "відмазки"Відео

Реклама
12:39

Із сім'ї вижила лише дитина: російська ракета вбила в Миколаєві цілу сім'юФото

12:37

У Києві скасували екстрені відключення світла: графіки знову в силіВідео

12:36

Російські війська могли підготувати пастки для ЗСУ в Херсоні - ВВС

12:31

Зрадницький гудзик: груди Надії Мейхер вирвалася з блузи

12:17

Путін хоче завдати масованого ракетного удару по Україні: ЗМІ з'ясували цілі й дати

11:52

Популярний сайт з вакансіями Layboard.com перетворюється на соціальну мережу новости компании

11:43

"Допомога дається дозовано": експерт пояснив, чому Захід зволікає зі зброєю для УкраїниВідео

11:40

Як часто можна фарбувати волосся: зберігаємо блискучу шевелюру і приховуємо недоліки

11:39

Путіну через посередника запропонували мир з Україною: ЗМІ назвали 8 пунктів договору

11:03

"Почнуть просити вибачення": Джигурда закликає "пощадити" Пугачову і Галкіна

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти