Армія України практично встановила контроль над Херсоном - Міноборони

ЗСУ взяли під контроль майже весь Херсон-Міноборони / Колаж 10-та гірничо-штурмова бригада

Сили оборони України майже повністю контролюють Херсон, який раніше перебував під окупацією Росії. Міністерство оборони просить українців дочекатися заяв верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського та Генерального штабу.

Як повідомляє BBC, радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Київ "майже повністю контролює" Херсон.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр просить українців дочекатися заяв Зеленського та Генштабу.

"Пам'ятайте, що офіційно підтверджувати і офіційно заявляти про події на фронті можуть Верховний головнокомандувач (президент), Міноборони і Генштаб. Просимо дочекатися офіційної інформації та офіційного підтвердження", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Крім того, заступниця голови Міноборони попросила журналістів дочекатися дозволу командувача на роботу на деокупованих територіях на Херсонському напрямку.

"Прохання не випереджати військових - це небезпечно для життя!"- підкреслила Ганна Маляр.

ВСУ увійшли до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до захопленого Росією Херсона. У місті з'явилися державні прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали бійців ЗСУ. В Оперативному командуванні Південь сказали, що у Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили - Україна повертає контроль над Херсоном, а армія вже в місті.

Війська РФ попередили про те, що шляхи, які вони збиралися використовувати для виходу з Херсона, під вогневим контролем ЗСУ. Кращий вихід для окупантів - здатися в полон.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Херсонській області, на правобережжі, заблоковані тисячі військових. Їм не вдалося вчасно втекти і тепер окупанти перебувають під ударом ЗСУ.

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