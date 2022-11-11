"Здали Херсон, здадуть і Москву": фанатка "русского мира" розкритикувала втечу росіян із Херсона

Російська активістка Ольга Сюткіна/ Telegram-канал "Молотов!"

У Росії знайшлися незгодні з тим, що окупанти залишили територію українського Херсону. Так, у центрі міста Перм силовики затримали фанатку "русского мира" Ольгу Сюткіну, яка вийшла на одиночний пікет із плакатом "Здали Херсон, здадуть і Москву".

Про це повідомляє Telegram-канал "Молотов!".

На плакаті, крім основного тексту, розміщено зображення міністра оборони Росії Сергія Шойгу з клоунською перукою та гримом, а також напис "гугли ст. 280.1 КК РФ" (в ній ідеться про заклики до порушення цілісності Росії).

Коли до Сюткіної підійшли поліцейські, вона перерізала руку зі словами "Це кров російських людей". Силовики не стали надавати їй першу допомогу, а відвели в автозак та доправили до відділку поліції.

На горе-активістку в результаті склали протокол про дискредитацію російської армії.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.

А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

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