Війська РФ встигли втекти від ЗСУ з правобережжя Херсонської області – Арестович

Окупанти Росії встигли вискочити з правобережжя Херсонщини - Арестович / Міноборони РФ, Суспільне

Окупаційні війська Росії змогли відступити з правого берега Дніпра у Херсонській області. Українським військовим дісталося багато трофеїв, проте полонених небагато. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що підрозділи російської армії "встигли вискочити" з правобережжя Херсонщини.

За його словами, полонених небагато. Йдеться, більшою мірою, про тих, хто не встиг втекти.

"Встигли вискочити, зарази. Полонених небагато, потеряшкі в основному. Але трофеїв вистачає", - підкреслив Олексій Арестович.

ВСУ увійшли до Херсона

Армія України 11 листопада увійшла до захопленого країною-окупантом Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських військових. У ЗСУ розповіли про те, що у Херсоні проводиться важка бойова робота.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Херсон повертається під контроль Києва. Армія вже в місті.

Війська Росії попередили: шляхи виходу з міста під вогневим контролем українських військ. Окупантів закликали здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник міністра оборони Юрій Сак сказав, що Херсон практично під контролем ЗСУ.

Заступниця міністра Ганна Маляр закликала дочекатися офіційних заяв від президента Володимира Зеленського та Генштабу.

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