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"Шкода, що ми не можемо": Зеленський зробив заяву про удари по Кремлю

Руслана Заклінська
6 вересня 2024, 21:09
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Президент України наголосив на необхідності отримання далекобійної зброї для нанесення ударів по військових об'єктах на території Росії.
'Шкода, що ми не можемо': Зеленський зробив заяву про удари по Кремлю
Зеленський висловився щодо ударів вглиб території Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, flickr.com

Україна, навіть за умови отримання дозволу від союзників на удари західною зброєю вглиб території Росії, не зможе атакувати Кремль. Обмежений радіус дії переданих ракет не дозволить цього зробити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті" в Італії.

"Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанція, про яку говорив Таяні (очільник МЗС Італії Антоніо Таяні - Главред)", - сказав Зеленський.

За словами президента, зброя, яку мають західні союзники, зокрема Італія, здатна долати відстань лише до 200 кілометрів. Він підкреслив, що цього недостатньо для досягнення стратегічних цілей. Зеленський також пожартував, що італійські виробники зброї повинні "старатися більше", щоб допомогти Україні в цьому питанні.

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Президент нагадав, що питання далекобійності є критичним, адже російські війська щомісяця використовують понад 4 тисячі авіабомб на сході України "і немає ключа до вирішення цієї проблеми, вони не зупиняться". Російські окупанти використовують авіабази, розташовані на відстані 100–300 кілометрів від кордону, для ударів КАБами.

"Ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних", - наголосив глава держави.

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по важливих військових об'єктах на території Росії допоможе захистити цивільних та витіснити окупантів з України. Під час спільної заяви з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом він зазначив, що такий дозвіл мають надати чотири країни: США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

У п'ятницю, 6 вересня, на засіданні у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія перемістила свою авіацію, яку використовує для ударів авіабомбами, за межі радіусу дії ракет ATACMS. Він зазначив, що Україна має власні засоби для ударів по цілях, недосяжних для ATACMS, і США зосереджені на підвищенні її ефективності.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Київ хоче використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії, а США розглядають цей запит. За даними CNN, Україна передала список цілей, які ЗСУ планують уразити.

Відомо також, що США вже понад місяць нібито не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Раніше стало відомо, що попри запит України до низки партнерів щодо дозволу на удари по території країни-агресора Росії західним озброєнням, рішення все ще не прийнято. Наразі тривають переговори із західними країнами, однак, коли Україна зможе розраховувати на таке погодження, сказати складно.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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