Вирішальне значення для України: чому США не дозволяють бити по глибокому тилу Росії

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу країни-агресорки Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій.

Попри те, що РФ передислокувала військові літаки з російських авіабаз поблизу України, вона використовує глибокий тил для створення інфраструктури для підтримки воєнних операцій проти України, йдеться у звіті ISW.

За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні.

Аналітики зазначають, що українським військам не обов’язково завдавати ударів по кожному військовому об'єкту в Росії в межах досяжності зброї, наданої Заходом, щоб почати створювати значний оперативний тиск на окупантів.

Крім того, загроза ударів по тилових районах Росії, ймовірно, також спонукатиме російське військове командування приймати рішення про те, як розподілити свої обмежені засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту більшої території.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.