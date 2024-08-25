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Вирішальне значення для України: чому США не дозволяють бити по глибокому тилу Росії

Юлія Закрепа
25 серпня 2024, 10:25
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Аналітики зазначають, що українським військам не обов’язково завдавати ударів по кожному військовому об'єкту в Росії.
ВСУ
Україні потрібен дозвіл США бити по глибокому тилу Росії / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу країни-агресорки Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій.

Попри те, що РФ передислокувала військові літаки з російських авіабаз поблизу України, вона використовує глибокий тил для створення інфраструктури для підтримки воєнних операцій проти України, йдеться у звіті ISW.

За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні.

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Аналітики зазначають, що українським військам не обов’язково завдавати ударів по кожному військовому об'єкту в Росії в межах досяжності зброї, наданої Заходом, щоб почати створювати значний оперативний тиск на окупантів.

Крім того, загроза ударів по тилових районах Росії, ймовірно, також спонукатиме російське військове командування приймати рішення про те, як розподілити свої обмежені засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту більшої території.

"Російські війська, ймовірно, будуть змушені перемістити засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби з усієї Росії, а також з лінії фронту в Україні, щоб забезпечити необхідне покриття для захисту тилових районів в межах досяжності західної зброї. Це можливо, створить умови для того, щоб Україна розширила власні авіаційні операції вздовж лінії фронту", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, західні партнери поступово знімають обмеження з України на удари по російських військових обʼєктах. Наразі все ще діє заборона на застосування малих балістичних ракет ATACMS.

Вирішальне значення для України: чому США не дозволяють бити по глибокому тилу Росії
Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред

На території російських прикордонних областей існують військові заводи, аеродроми, склади з боєприпасами та інші важливі цілі. На території Курської, Бєлгородської та Воронезької областей є щонайменше 5 аеродромів тактичної авіації, які РФ використовує для атак на Харків та Сумську область.

Також є кілька аеродромів у Краснодарському краї та Ростовській області. Загалом ЗС РФ використовують близько 40 аеродромів для ударів по Україні, включно зі стратегічною авіацією.

Військова допомога США

Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що США дозволяють застосовувати свою зброю для ударів по Курщині. Також будуть продовжувати працювати з Україною щодо стратегічних цілей наступу українських військ на території Курської області. Ця політика дозволяє Україні відкривати вогонь у відповідь для самозахисту.

США надають Україні новий пакет військової допомоги. Як повідомляє Білий дім, допомогу Україні на цей раз виділили в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони.

США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора. Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом новий санкційний перелік США налічує понад 400 фізичних та юридичних осіб.

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